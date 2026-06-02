Asesinaron a un comisario en un intento de robo en La Matanza

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado este lunes por la noche en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, tras ser abordado por delincuentes en un intento de robo.

Diego Fernando Ponce, de 46 años, prestaba servicios en la sede de La Matanza de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

De acuerdo con El Nacional de La Matanza, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Apipé y Obligado, cuando Ponce se encontraba en su día de franco de servicio y se dirigía a buscar a su hija.

En ese momento fue abordado por al menos tres ladrones y poco después el oficial recibió varios impactos de bala, en el abdomen, la espalda y la zona del coxis.

Tras el mortal ataque, vecinos de la zona asistieron a la víctima y la trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°29. A pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación, el comisario ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Actualmente, las autoridades policiales mantienen una investigación en curso y trabajan en el lugar del crimen para intentar localizar e identificar a los responsables del homicidio , quienes escaparon del lugar del crimen.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Hace poco menos de dos semanas, en el mismo partido, pero en la localidad de Virrey del Pino, un motochorro de 16 años fue asesinado a balazos cuando se detuvo en la puerta de un supermercado para intentar llevar a cabo un robo. Un hombre salió a enfrentarlo y le disparó.

Según reportaron desde la Policía bonaerense, el hecho ocurrió cerca de la esquina de Urien y Bacigalupi, justo frente a la puerta de un supermercado y segundos antes de las 20. En ese momento, según queda evidenciado en el video, una moto aparece sobre la vereda y frena en la puerta del comercio, mientras una segunda, con dos ocupantes, hace lo mismo, pero sobre la calle.

Entonces, uno de los que iba en la primera moto, se da cuenta que está a punto de ser víctima de un robo y logra evitarlo. Se baja de la moto y se aleja para luego comenzar a dispararle a los agresores.

Fuente: Clarín