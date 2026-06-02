El horrendo final de Verónica Dessio: obsesión enfermiza y crimen por encargo de la mujer de su ex

La vida de Verónica Dessio (49) se detuvo un día antes de la Nochebuena de 2020, pero el dolor que atravesó a su familia no dejó de crecer: supieron después que detrás de su muerte había un plan criminal cruel, a lo que le siguieron pedidos de excarcelación y un juicio que tardó seis años en llegar.

Finalmente este miércoles 3 de junio una profesora de educación física -quien al momento del asesinato era la pareja de la ex de la víctima- y un ex policía se sentarán en el banquillo de los acusados.

Verónica -"la mayor de tres hermanos"- era una abogada que trabajaba en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la primera - junto a Carolina Pérez - en contraer matrimonio igualitario en la provincia de Buenos Aires el 25 de junio de 2010.

Diez años y medio después, el cuerpo de Verónica fue encontrado con múltiples puñaladas y un corte profundo en el cuello que le provocó un shock hipovolémico irreversible. La habían degollado.

La víctima había celebrado su cumpleaños 49 la noche anterior junto con amigos, familiares y su entonces ex pareja, Carolina Pérez . Horas después de la reunión, la mataron.

La investigación policial apuntó desde el inicio a un crimen por encargo . No había indicios de robo ni desorden en la casa de Parque Sicardi que los hiciera pensar en otro móvil. El departamento, en un quincho remodelado ubicado en el mismo terreno que la casa que habitaba Pérez, había sido el escenario principal del ataque.

Como si el asesinato de Verónica en su casa de La Plata no hubiera sido lo suficientemente brutal, con el correr de los días se descubriría una trama de horror y violencia que haría todo más difícil: los investigadores descubrieron que Ivana Verónica Mapis (48) había contratado a Jorge Antonio Alvez (63) , un ex policía endeudado, para que matara a Verónica y concretar así un plan que llevaba demasiado tiempo.

Los dos fueron detenidos seis días después del asesinato y durante estos seis años intentaron recuperar la libertad, algo que mantuvo a la familia Dessio preocupada y en alerta permanente.

En dos oportunidades solicitaron al Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 2 de La Plata el beneficio de prisión domiciliaria, o la excarcelación, para esperar el juicio en su casa. El pedido fue rechazado en primera instancia, pero la Cámara de Casación sí la autorizó. Sin doble conforme y con el juicio a punto de empezar, la domiciliaria quedó en suspenso.

"Fue una catástrofe atrás de la otra" , le cuenta Natalia Dessio (50) a Clarín . Es que después del crimen de su hermana, su papá empezó a decir “incoherencias” y le detectaron un tumor cerebral que se lo llevó en meses. Los dos duelos ocurrieron en paralelo, pero mientras intentaba sostener a sus hijos y a su madre de 77 años tuvo que seguir de cerca la investigación judicial.

Al momento del asesinato, Mapis no era una desconocida , sino la pareja de Carolina , con quien Verónica tenía un hijo en común. Hubo peleas y conflictos entre ellas, pero durante años Verónica minimizó los celos de la fonoaudióloga y trató de no preocupar a su familia. Siguió con su vida, volvió a formar pareja y se ocupó con amor y cuidado de la crianza de su hijo.

Nunca sospechó que Mapis fuera capaz de lastimarla, mucho menos de matarla. Incluso, en los meses previos se mostró agradecida por la actitud de la pareja de su ex, que la ayudó a pintar y acondicionar un departamento en el que viviría . Pensó que, por fin, los celos habían terminado y que ya no le importaba que compartieran espacio.

"La ayudó de manera llamativa en ese quincho. Eso habla de una premeditación de muchos meses ", lamenta Natalia a la distancia. Pero esa “ayuda” no era más que otra herramienta de control: Mapis conocía cada rincón de la casa, cada horario y cada movimiento de Verónica. De hecho, ese día insistió para acompañar a Carolina a un turno médico asegurándose de que la casa y Verónica estarían solas.

Natalia reconoce que durante mucho tiempo tuvo "suspendida su vida".

El juicio, que se desarrollará entre el 3 y el 8 de junio, representa para ella un alivio frente al "terror" de que los culpables puedan salir en libertad . Espera una condena "a perpetua" para poder empezar el duelo que aún no pudo transitar.

"La prueba que hay es mucha, porque se hicieron bien las cosas. Cuando empezás a sumar en la ecuación todo lo que hay, lo que cada uno hizo, no hay otra posibilidad que perpetua", aseguró sobre la acusación.

Y agregó: "Yo cierro una etapa, pero no es que se termina. Vamos a tener que estar atentos, esta gente no se queda quieta, se creen con derechos, ellos que les sacaron todos los derechos a mi hermana, ellos se creen que pueden salir a trabajar a estudiar o a visitar su familia. Pero a nosotros nos choca un poco ver que ellos pueden hacer un montón de cosas que mi hermana ya no ".

"Cuando me dan ganas de colgar los botines, no de abandonar la lucha, pero sí cuando estoy cansada, cuando siento que no doy más, me pregunto: ¿Ella qué haría en mi situación? Y ella hubiese provocado un tsunami si me hubiese pasado a mí . Y se sigue. Acá estoy, todavía en pie", confía Natalia sobre este proceso "largo y doloroso".

Y cierra, con esperanza: "Es difícil de explicar qué es justicia para mí. Por un lado te justicia sería que ella esté acá, pero eso es imposible. Desde lo legal, justicia es la pena máxima. Y creo que vamos a llegar a eso".

El juicio lo llevará adelante el TOC N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr. La acusación estará impulsada por el fiscal Martín Chiorazzi.

Mapis y Alvez se enfrentarán a los delitos de homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por precio, apuntando a una trama de sicariato motivada por el odio y los celos.

Mapis está acusada como la autora intelectual o instigadora , y Alvez como el autor material o sicario que habría ejecutado el plan a cambio de unos 250 mil pesos que previamente habían robado a la víctima.

Según la acusación, el móvil del crimen fue una "obsesión enfermiza" de Mapis , que no toleraba el vínculo que Verónica mantenía con su ex esposa, Carolina Pérez.

La fiscalía sostiene que Mapis pergeñó un plan sistemático que incluyó "ayudar" de manera llamativa a Verónica a acondicionar y pintar el quincho de la calle 5, entre 636 y 637 donde se mudaría, lo que le permitió conocer con precisión los movimientos y debilidades de la víctima

Siempre de acuerdo a la acusación fiscal, el 23 de diciembre de 2020, aprovechando que Verónica estaba sola, Alvez ingresó a la vivienda y la atacó de manera " abrupta y traicionera ", provocándole la muerte por un degüello y múltiples puñaladas que le causaron un shock hipovolémico irreversible

Para coordinar el ataque sin ser detectada, Mapis habría utilizado un teléfono con un chip prepago registrado falsamente a nombre de la propia víctima , bajo los alias de "Rox" o "Rosana", para comunicarse con Alvez: las pruebas técnicas demuestran que ese aparato "fantasma" y el celular personal de Mapis impactaban siempre en las mismas antenas al mismo tiempo.

Santiago Irisarri, abogado de la familia de la víctima, anticipó a Clarín que hay alrededor de 40 testigos citados a declarar y que durante la primera audiencia contarán con el testimonio de Natalia y su madre.

Las pruebas más fuertes que se ventilarán en el debate son las cámaras de seguridad que captaron la moto Siambretta roja de Alvez, el hallazgo de sandalias con sangre que el acusado dejó en una zapatería tres días después del hecho y el historial de búsqueda en el teléfono de Mapis sobre venenos y referencias a Yiya Murano.

Entre el 9 y 10 de diciembre de 2020, Mapis había buscado en Internet: "Qué veneno usó Yiya Murano" , "cuántas semillas de ricino matan" , "qué sucede si como cal" , "veneno estricnina dónde comprar" y "estricnina en qué veneno la encuentro".

Además, un testimonio clave será el de un testigo que reconoció a Mapis yendo a contactar a Alvez para coordinar el plan.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín