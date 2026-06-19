Argelia presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje en el partido contra Argentina

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó este viernes una queja formal ante la FIFA por el arbitraje en el partido en el que sufrió una derrota frente a la selección argentina . Desde ese organismo señalaron al árbitro polaco Szymon Marciniak como el responsable detrás de una serie de decisiones que perjudicaron al conjunto africano.

Entre las decisiones que tomó Marciniak, se menciona que el capitán de la albiceleste Lionel Messi debería haber sido expulsado tras una falta sobre Aïssa Mandi en el minuto 32, donde el astro del fútbol le pisó la pantorrilla al defensor argelino, según reportaron el medio argelino TSA ; el principal diario deportivo del país, Compétition ; y el diario francés L’Equipe .

La selección argentina dio su primer paso en el Mundial 2026 con la victoria por 3-0 sobre Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha de la fase de grupos en el grupo J.

En ese partido, los hinchas argelinos exigieron a gritos la expulsión de Messi , pero el jugador no fue sancionado y acabó marcando ‌un triplete.

También reclaman por un codazo que propinó Alexis McAllister a Ibrahim Maza en el minuto 74, y por el que no se cobró ninguna falta.

La federación argelina solicitó a la FIFA revisar ambos episodios y evaluar las decisiones adoptadas durante el partido .

Por el momento, la FIFA no respondió públicamente al pedido de la federación, pero rara vez este tipo de reclamos se traslada en acciones concretas.

El partido se vio marcado por una actuación convincente de la albiceleste y el protagonismo de Messi , quien mostró autoridad, resolvió el partido con eficacia y comenzó la defensa del título con una imagen sólida.

Ahora, Argelia deberá enfrentarse a Jordania el próximo martes 23 a las 00.

El encuentro tuvo un inicio dinámico, con dos goles anulados por posición adelantada en los primeros minutos. Messi convirtió tras una asistencia de Lautaro Martínez y luego respondió Argelia con una definición de Fares Chaibi , pero ambas acciones quedaron invalidadas por offside.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Rodrigo De Paul encontró un pase entre líneas para Messi , que condujo hacia el área y definió al ángulo para establecer el 1-0. A partir de allí, la selección ganó tranquilidad, manejó la pelota con mayor criterio y comenzó a controlar el desarrollo.

Argelia intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones aisladas , especialmente con ataques por las bandas y un cabezazo que pasó cerca antes del descanso. En el complemento, el conjunto africano adelantó líneas y tuvo más posesión durante algunos pasajes, aunque la Argentina siempre pareció estar más cerca del segundo gol .

El cierre quedó reservado para otra aparición del capitán. A los 31 minutos del complemento, Nico González encabezó un contraataque y asistió a Messi, que encaró hacia el centro y sacó un zurdazo cruzado para sellar el 3-0 definitivo.

Poco después abandonó la cancha en medio de una ovación que bajó desde todos los sectores del estadio. El capitán disputó su partido número 200 con la selección y se convirtió en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo.

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Fuente: La Nación