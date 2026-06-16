Anthony Hopkins, actor: “Dejé de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar”

Si hay una persona que siempre supo inspirar con su vida y obra, esa sin duda es Sir Anthony Hopkins . El 31 de diciembre de 2025 cumplió 88 años , pero a veces pareciera que, en lo que a él respecta, el tiempo corre más lento. Sigue activo, sigue actuando y sigue dejando huellas en su público, especialmente por animarse a hablar a corazón abierto sobre su camino para superar su adicción al alcohol.

Esta búsqueda personal lo llevó a aprender muchas cosas en la vida, a cómo tratar los vínculos y a entender que no siempre se puede contar con las mismas personas para todas las situaciones. Y muchas veces, para priorizarse, tuvo que tomar decisiones difíciles respecto a estas relaciones. “Dejé de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar” , supo decir.

En noviembre del año pasado, el protagonista de El silencio de los inocentes publicó su libro de memorias We Did Ok, Kid (Lo hicimos bien, niño) , en el que habló de su adicción al alcohol y cómo logró superarla . Justamente, a fines de diciembre, en la previa de su cumpleaños número 88, publicó un video en su cuenta de Instagram para celebrar con sus seguidores sus 50 años de sobriedad . “Hace 50 años estuve a punto de morir” , admitió frente a cámara. Manejé mi auto en un estado de embriaguez total. Me di cuenta en ese momento de que me estaba divirtiendo demasiado. Se llama alcoholismo", siguió.

En este sentido, le aconsejó a las personas que tuvieran problemas con el consumo excesivo de alcohol que buscaran ayuda profesional “porque la vida es mucho mejor”. “Yo busqué ayuda. Y hoy hace 50 años se terminó. Solo les deseo lo mejor. Elijan la vida, en lugar de lo opuesto . En dos días voy a cumplir 88 años, así que tal vez hice algo bueno, no lo sé”, reflexionó orgulloso.

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Fuente: La Nación