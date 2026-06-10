ANMAT prohibió labiales y maquillajes infantiles: alertan por riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización , distribución y uso de una serie de cosméticos infantiles , entre ellos labiales, maquillajes, rubores y otros productos dirigidos a chicos, tras detectar que se vendían sin inscripción sanitaria en el país.

Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial a través de las disposiciones 3435/2026 y 3524/2026 , fueron tomadas luego de tareas de fiscalización en comercios de la Ciudad de Buenos Aires, donde se comprobó “la comercialización de productos cosméticos infantiles sin inscripción sanitaria ante la ANMAT”.

Según detalló el organismo, tras consultar su base oficial “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado”, lo que confirmó que no estaban autorizados.

Entre los productos alcanzados figuran labiales en distintas presentaciones , gloss con accesorios, rubores, iluminadores, mascarillas y sets de maquillaje con diseños orientados al público infantil , como personajes, animales o formas de juguetes.

La ANMAT advirtió que “se trata de productos cosméticos ilegítimos ” y que “no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico sanitarias pertinentes”, ni que hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

Además, se indicó que estos productos “ no han ingresado al país a través de un importador habilitado por la vía legal de autorización de importación”, lo que impide conocer su origen real.

En ese contexto, el organismo prohibió “el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional” de los cosméticos infantiles de las marcas “Mocmallure”, “Youme”, “Romantic Queen”, “Gagk”, “Pola Ayir”, “Mini Tango Beauty”, “Million Pauline”, “MBMP”, “Rimocco”, “Meike Glamour” y “Dragon Ranee”, hasta tanto se encuentren regularizados.

Las disposiciones incluyen presentaciones detectadas en el mercado, como labiales con forma de cupcake o personajes infantiles como Hello Kitty , productos con diseños de unicornio o animales, y sets de maquillaje sin identificación sanitaria.

En paralelo, la ANMAT avanzó con una restricción para la venta de un medicamento que contiene morfina, tras la denuncia sobre la legitimidad del producto “Oramorph 2 MG/ML Solución oral”.

El caso se formalizó a través de la disposición 3483/2026 , también publicada este martes, luego de que una paciente no obtuviera el efecto terapéutico esperado y una médica remitiera la unidad para su análisis.

Tras la inspección, se determinó que el producto “corresponde a una presentación que no se comercializa en la República Argentin a”.

Además, el laboratorio titular informó que el producto detectado “no se corresponde con un producto original de la firma”, ya que presenta diferencias en su envase .

El organismo concluyó que “se trata de un producto falsificado del que se desconoce su origen”, por lo que “no es posible determinar su composición, calidad, seguridad y eficacia”.

Ante este escenario, la ANMAT dispuso también “prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional” del medicamento identificado y ordenó avanzar con la correspondiente denuncia penal.

u vez, a través de la Disposición 3492/2026, ANMAT dispuso la misma medida para los productos “Pesario tipo dumont paliers de silicona hipoalergénica - PF - Industria Argentina", "Corrector nocturno para hallux articulado - Grupo Ortopedia Modelo" e "Inmovilizador de muñeca - Grupo Ortopedia Modelo".

Fuente: Clarín