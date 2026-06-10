Logran reducir al menos un 25% las muertes por cáncer de pulmón con un estudio anual que se usa poco

La ciencia comprobó que si el sector de la población con mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón se hiciera una tomografía anual se podría evitar el 25 por ciento de las muertes por esa causa. Sin embargo, hoy la aplicación de la medida en el sistema de salud argentino es escasa. La causa principal del déficit se atribuye a los costos en tratamientos que dicho diagnóstico temprano podría disparar.

El alerta lo dio la oncóloga Lorena Lupinacci, jefa del área de Tórax e Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires. La médica explicó cuál es el perfil del paciente que debería realizarse una tomografía anual para mantener a raya este tipo de tumor: fumadores y ex fumadores de 55 a 74 años que consumen o consumieron 30 paquetes de cigarrillos al año o más , incluidos todos los que dejaron la adicción hace menos de 15 años .

El consenso está fundamentado en el estudio internacional NELSON y recomendado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Indica el uso de tomografía computada de baja dosis, cuyo resultado se considerará positivo cuando se encuentre un nódulo sólido de un tamaño mayor o igual a 6 milímetros o mayor o igual a 113 milímetros cúbicos . Ese hallazgo permite detectar precozmente el tumor y tratarlo de forma más eficaz que cuando se lo descubre en estadíos avanzados.

¿Cuál es la realidad actual? “Más de la mitad de los diagnósticos de cáncer de pulmón (53 por ciento) en Argentina ocurren en en estado avanzado , cuando ya hay metástasis. Y cuanto más avanzado es el estado en el que se detecta el tumor, menos sobrevida va a tener el paciente”, explica Lupinacci.

En Latinoamérica, de cada 100 pacientes con cáncer de pulmón, 81 mueren. El 80 por ciento son fumadores . Clarín contó recientemente que en Alemania la tomografía anual de baja dosis para combatir el cáncer de pulmón se adoptó como política sanitaria de Estado. Se sumó a Estados Unidos, China, Taiwán, Corea del Sur, Croacia, Polonia y República Checa, según relevó la Fundación Europea del Pulmón.

Pero en Argentina la realidad es diferente. “No hay una política a nivel poblacional para implementar este tamizaje. Se realiza de manera muy heterogénea en el sistema público. Y no sólo disminuye el riesgo de muerte, en general, un 25 por ciento , sino que en las mujeres esa reducción oscila entre el 35 y el 60 por ciento ”. La mamografía anual para prevenir el cáncer de mama también funciona como antecedente: la incidencia viene bajando el 1,7 por ciento anual en la última década.

Los datos se expusieron en un Foro de Oncología del que participó Clarín junto con otros medios argentinos y latinoamericanos en Buenos Aires. El impacto del cigarrillo en el cáncer de pulmón quedó expuesto cuando en ese marco Luis Suárez, líder regional en oncología del laboratorio Pfizer -que organizó el evento- fue al hueso: “Si no existieran las tabacaleras el cáncer de pulmón tendría bajísima incidencia”.

Otro dato en ese marco fue, también, que si bien el consumo de tabaco en varones bajó en los últimos años un 2,5 por ciento , en mujeres aumentó un 3,6 por ciento . El tema del déficit en la prevención quedó en evidencia con la participación de Guillermo Méndez, jefe de Oncología del Hospital Udaondo. “La forma de mejorar es educar a los médicos”, dijo.

Uno de los escollos es que el médico clínico debería ser el primer eslabón en la cadena para ordenar una tomografía en el caso del cáncer de pulmón, y estar en condiciones de interpretarla, algo que no siempre ocurre. En Alemania, por ejemplo, han decidido echar mano a la inteligencia artificial para detectar en el estudio por imágenes eso que el ojo humano a veces no puede.

En el caso de Méndez, su especialidad es la gastroenterología y su pelea es porque los pacientes se hagan la colonoscopía cuando la tienen indicada. “Sólo el 25 por ciento de las personas que deberían hacerse el estudio lo realizan”, dijo. Y reconoció que “la preparación del estudio suele ser uno de los factores que desalienta a una parte de la población”.

Lupinacci, por su parte, señaló que poder avanzar en una política de tamizaje poblacional del cáncer de pulmón es el gran desafío. “No es sólo el costo de la tomografía, sino el costo que implica todo lo que viene después una vez que el tumor es detectado”, explicó. Lo que no suele tenerse en cuenta es que en la política cortoplacista de “fingir demencia” y asegurarse el pan para hoy anida el huevo de la serpiente que presagia hambre sanitario y económico para mañana.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín