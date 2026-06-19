Al final, Victoria Villarruel se sentará con los funcionarios de Santa Fe mientras hable Milei en el acto del Día de la Bandera

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se verán las caras por primera vez desde la última apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Ambos estarán presentes en Rosario , Santa Fe, por el acto del Día de la Bandera, pero estarán sentados en lugares diferentes. La vice irá con los funcionarios santafesinos.

Clarín confirmó con los organizadores del evento que habrá un escenario donde estarán el presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin.

Detrás de ellos, habrá otros dos sectores : uno para funcionarios del Gobierno nacional, donde Karina Milei prepara una foto de unidad en respaldo al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del otro lado estarán los funcionarios provinciales. Ahí se ubicará Victoria Villarruel.

"La vicepresidenta encabezará la fila del lado de los funcionarios de la provincia" , confiaron fuentes a este diario. De otro lado, se ubicarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, e presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Pasadas las 18, no habían confirmado su asistencia el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que este viernes volvía de París, Francia, donde asistió a una reunión del GAFI; tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el ministro de Salud, Mario Lugones.

La polémica se desató en la noche del miércoles, cuando Villarruel confirmó en la red social X, que asistiría al acto en Rosario. "El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", posteó la vice, después que los hermanos Milei no la invitaran al Tedeum en la Catedral porteña por el 25 de Mayo.

Por unos días, la tensión sobre las causas judiciales sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni cedió paso al enfrenamiento entre el Presidente y su vice, a quien puertas adentro de la Casa Rosada, Milei acusa de traición. En febrero de este año, Villarruel amenazó con asistir, como hace cada año, a la conmemoración por el aniversario del Combate de San Lorenzo, también en la provincia de Santa Fe.

Por primera vez en 25 años, un presidente volvió a ese acto, con la polémica por el traslado del sable corvo del General José de San Martín, y Villarruel se bajó del festejo. Se vieron las caras el 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias y ahora volverán a cruzarse, por primera vez en más de un año fuera del Congreso.

La última vez que se vieron fuera del Parlamento fue en el Tedeum de 2025, cuando Milei le negó el saludo y de paso también ligó el destrato el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Fuente: Clarín