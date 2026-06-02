Adiós a que te griten los goles antes en el Mundial: el nuevo invento para no tener delay en los partidos

Cada vez que se juega un partido importante, en especial durante un Mundial , se repite la misma escena: los vecinos gritan un gol varios segundos antes de que aparezca en la pantalla de quienes siguen la transmisión por cable, satélite o plataformas de streaming.

La explicación es simple. Las señales digitales que llegan a través de internet suelen tener un retraso que puede ir desde algunos segundos hasta más de medio minuto respecto de la transmisión original. Sin embargo, existe una alternativa que vuelve a ganar protagonismo y que permite reducir ese delay al mínimo .

Se trata de las antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) , dispositivos que reciben la señal aérea de manera directa y gratuita , sin necesidad de conexión a internet ni de contratar servicios de televisión paga.

Las antenas de TV digital captan las señales que emiten los canales abiertos a través del aire . Al no depender de servidores, aplicaciones o plataformas de streaming, la imagen suele llegar varios segundos antes que en otros sistemas de transmisión.

Por ese motivo, muchos fanáticos del fútbol las consideran una de las mejores opciones para seguir partidos en vivo, en especial en eventos masivos como el Mundial, donde cada segundo cuenta.

Además, la instalación es sencilla. En la mayoría de los casos solo es necesario conectar la antena al televisor , realizar una búsqueda automática de canales y ubicar el dispositivo en una posición con buena recepción .

Entre los modelos más buscados aparecen las antenas activas para interiores, equipadas con amplificador de señal y alimentación mediante puerto USB .

Estos equipos trabajan con frecuencias VHF y UHF, permiten recibir señales de televisión digital terrestre y cuentan con sistemas de recepción de 360 grados para mejorar la captación.

Según sus especificaciones, pueden utilizarse en un radio aproximado de hasta 15 kilómetros respecto de los centros emisores de señal, aunque el rendimiento final depende de factores como la ubicación, la presencia de edificios cercanos y las condiciones geográficas del lugar.

También incluyen cable coaxial para la conexión al televisor y funcionan bajo el sistema “plug and play”, por lo que no requieren instalar programas ni configuraciones complejas .

Es posible conseguir este tipo de antenas digitales para interiores por alrededor de $15.873 , aunque el valor puede variar según el comercio, las promociones vigentes y las características específicas de cada modelo.

Además de ayudar a evitar los retrasos en las transmisiones deportivas, permiten acceder de forma gratuita a los canales de televisión abierta en alta definición, una característica que vuelve a despertar interés a medida que crecen los costos de los servicios de TV paga y las plataformas de streaming.

Con el Mundial cada vez más cerca, muchos usuarios vuelven a mirar una tecnología que parecía haber quedado en el pasado, pero que ofrece una ventaja difícil de igualar: enterarse del gol al mismo tiempo que ocurre.

Fuente: TN