Acusaron al hijo del Indio Solari de ser “ñoqui” bonaerense: La Cámpora salió al cruce y reveló que dona su sueldo al Hospital Garrahan

Bruno Solari, el único hijo del Indio Solari , fue puesto en el centro de una polémica pocas horas después de la muerte de su padre, cuando en redes sociales comenzaron a señalar que trabaja como planta permanente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires , un dato del que se hicieron bandera diferentes referentes del universo libertario.

Bruno, de 26 años, mantiene un bajo perfil similar al que cultivó durante toda su vida el Indio. Hubo una decisión familiar además de protegerlo de los flashes.

Esta semana, una publicación realizada por el portal El Disenso, sostuvo que el joven trabaja desde junio de 2025 como empleado público en la Cámara de Diputados , un cargo por el que recibe una remuneración de unos 833.652 pesos al mes.

A partir de esta revelación, diferentes cuentas en redes sociales vinculadas al entorno libertario comenzaron a acusarlo de "ñoqui" por ese puesto. "Full ñocaso", escribió uno de los usuales defensores del Gobierno nacional en redes. El foco estaba puesto en la falta de sesiones que tuvo el bloque legislativo bonaerense este año.

Esta comunicación obligó a una desmentida por parte de La Cámpora, que reveló que el joven cumple trabaja de lunes a viernes y que dona su sueldo al Garrahan.

"Bruno no es planta permanente. Labura para un diputado provincial de lunes a viernes. Es muy aplicado y responsable. Y lo más importante es que dona todo su sueldo al Hospital Garrahan", señalaron desde la agrupación a Clarín .

Solari trabaja en el entorno del diputado Facundo Tignarelli, quien es uno de los referentes de La Cámpora , agrupación donde milita además el hijo del músico.

La familia Solari tiene un vínculo de fuerte cercanía con Máximo Kirchner. De hecho, el hijo del ex presidente fue una de las poquísimas personas autorizadas por la familia para ingresar a la casa de Parque Leloir en las primeras horas después de la muerte del Indio.

Máximo participó en las gestiones con Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, para habilitar el predio de Villa Domínico donde se hizo el multitudinario funeral por el que pasaron cerca de un millón de personas.

La senadora Juliana di Tullio también salió a defender a Bruno. "Su papá falleció hace 4 días, está en pleno duelo junto a su madre, tiene apenas más de 20 años y no tienen mejor idea que hacerle el día un poco más difícil. Cobardes y miserables les queda chico ", disparó en X.

Bruno es el único hijo del músico y Virginia “Viru” Mones Ruiz, con quien estuvo en pareja durante más de 40 años . Se conocieron a comienzos de los 80', cuando Patricio Rey comenzaba a ser un fenómeno en La Plata.

Su papá falleció hace 4 días, está en pleno duelo junto a su madre, tiene apenas más de 20 años y no tienen mejor idea que hacerle el día un poco más difícil. Cobardes y miserables les queda chico.

Siempre lejos de los reflectores, lo acompañó durante décadas. Así, la pareja contrajo matrimonio en 1988. Bruno nació en febrero del 2000.

Lo cierto es que, mientras la figura del Indio crecía hasta alcanzar una dimensión mítica dentro del rock nacional, su vida familiar transcurría por un carril completamente distinto ya que ambos optaron por evitar la exposición pública a toda costa y proteger su intimidad con una convicción que nunca abandonaron.

Fuente: Clarín