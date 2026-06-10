Escalada en Medio Oriente: fuerte amenaza de Trump a Irán tras los ataques cruzados y la demora en sellar un acuerdo

WASHINGTON.- La escalada de las últimas horas entre Estados Unidos e Irán llevó el conflicto en Medio Oriente a una nueva fase y la posibilidad de un acuerdo para ponerle fin parece cada vez más lejana. Luego del ataque norteamericano en represalia por el derribo de un helicóptero y la respuesta iraní, Donald Trump elevó esta mañana su amenaza al régimen y afirmó que “tendrá que pagar el precio” por haber demorado demasiado en negociar una salida diplomática a la guerra.

“¡El matón de Medio Oriente está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡ahora tendrán que pagar el precio! “, escribió Trump en su red Truth Social. Poco después, en diálogo con un

La amenaza del presidente norteamericano, quien hace pocas horas había afirmado que un acuerdo con Irán estaba cerca de concretarse, llegó luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica -brazo armado del régimen de los ayatollahs- anunciara este miércoles que su Fuerza Aeroespacial había lanzado drones y misiles de largo alcance contra distintas instalaciones militares que albergan personal estadounidense en Kuwait, Bahréin y Jordania .

Sus misiles destruyeron “cuatro objetivos críticos en la base de Jordania” , incluidos hangares de aviones de combate F-35 y un centro principal de mando y control, añadió el régimen.

El Ejército de Jordania informó, por su parte, que había interceptado cinco misiles lanzados desde Irán hacia una región que incluye la base Muwaffaq Salti , que Estados Unidos usa para operaciones aéreas y que ya había sido blanco de ataques al inicio de la guerra.

Las fuerzas de Bahréin también derribaron varios drones y misiles iraníes, mientras que el Ejército de Kuwait indicó que sus defensas aéreas interceptaron lanzamientos “hostiles”.

La ofensiva de la Guardia Revolucionaria Islámica fue en respuesta a los ataques “en legítima defensa” que Estados Unidos lanzó ayer contra Irán luego de que las fuerzas del régimen derribaran en el estrecho de Ormuz un helicóptero Apache con dos pilotos a bordo, que fueron rescatados.

Esta mañana, Trump dio más detalles de ese incidente a Fox News . Señaló que un dron iraní se interpuso entre los dos pilotos y que el artefacto estaba en llamas, pero que no llegó a explotar.

En respuesta, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radares de vigilancia de Irán cerca del estrecho de Ormuz , con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate de la Fuerza Aérea y la Armada.

“La operación constituyó una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques comerciales internacionales que transitaban por aguas de la región”, precisó por la noche el Centcom mediante un comunicado.

Las cadenas estatales informaron que los ataques estadounidenses alcanzaron instalaciones de agua potable en el distrito de Bamani, en ciudad portuaria de Sirik, lo que dejó sin suministro a miles de personas. También se reportaron explosiones en la localidad de Jask y en la isla Qeshm , ubicada en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo es uno de los ejes centrales en las negociaciones entre Teherán y Washington.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que esos ataques estadounidenses se llevaron a cabo “bajo premisas falsas”.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, señaló que los ataques de Estados Unidos socavaban los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y que las negociaciones no podían avanzar sin “un nivel mínimo de condiciones propicias”, según informó la agencia de noticias iraní semioficial Mehr.

Según informó The New York Times , una delegación de funcionarios de Qatar llegó a Irán el miércoles para abordar las gestiones por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato. El gobierno del país árabe junto con Pakistán, ha desempeñado un papel clave como mediador entre Teherán y Washington en los esfuerzos por negociar el fin de la guerra.

La presión internacional sobre Teherán también creció en el frente nuclear. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este miércoles en Viena una resolución que exige a Irán información sobre sus reservas de uranio y sus instalaciones de producción, en medio de la creciente preocupación por el bloqueo al acceso de los inspectores del organismo, una agencia de la ONU.

La resolución, redactada por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos , considera “esencial y urgente” que Irán proporcione “sin demora” al OIEA “información completa sobre los inventarios de material nuclear e información de diseño de las instalaciones”.

La escalada de los últimos días en la región, que incluyó ataques cruzados entre Israel e Irán , es la más grave del conflicto desde que Trump declarara un alto el fuego el 8 abril.

El conflicto en Medio Oriente, que llevó a un bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas de Irán, generó una crisis energética de escala global y un amplio impacto económico y geopolítico .

En ese sentido, Trump volvió a apuntar este miércoles a la “efectividad” de los operativos militares de Estados Unidos en esa zona marítima, con los que busca asfixiar a la economía iraní.

“Los medios de comunicación de noticias falsas se niegan a informar sobre la efectividad del bloqueo naval de Estados Unidos , el bloqueo más exitoso en la historia de la guerra naval. Nada pasa a menos que nosotros queramos. ¡Es un muro de acero! Irán no está haciendo ningún negocio , no está pagando a su Ejército ni ninguna de sus facturas, ¡y se está convirtiendo rápidamente en una nación fallida! Se está escapando mucho petróleo. ¡Alabado sea Alá!“, escribió Trump en otro posteo en Truth Social.

Fuente: La Nación