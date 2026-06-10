A horas de presentar su declaración jurada, Adorni bajó el perfil y fue relegado del juego político

Un mes sin conferencias de prensa. Menos fotos con gobernadores, ahora a cargo casi en su totalidad del ministro del Interior, Diego Santilli. Viajes internacionales cancelados y escasísimas apariciones televisivas y radiales. Nula participación en el armado libertario porteño que lo tenía, luego del triunfo electoral de mayo del año pasado, como uno de sus principales protagonistas.

En vísperas de la presentación de su declaración jurada , prometida hace un mes por el Presidente, y luego de acogerse al nuevo régimen de la ley de inocencia fiscal que evita sanciones para quienes exteriorizan activos e ingresos no declarados, Manuel Adorni sigue contando con el pleno respaldo de Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Sin embargo, el jefe de Gabinete mantiene un llamativo bajo perfil , que coincide con la decisión de defenderse “en la Justicia” de las investigaciones vinculadas a su crecimiento patrimonial. Se quedó, sin dudas para propios y extraños, con un mínimo porcentaje del juego político que solía tener antes del fatídico mes de marzo, cuando la participación de su esposa en una viaje oficial a Nueva York y la revelación de un vuelo privado a Punta del Este pusieron sobre la lupa los gastos de Adorni y dieron paso a una causa penal por enriquecimiento ilícito .

“Las tareas que cumple son las mismas de siempre, probablemente lo que bajó fue su perfil público”, afirma un miembro importante del oficialismo. La presencia de Adorni en su canal de WhatsApp y en las redes sociales se mantiene, aunque con un tono menos agresivo e irónico que el que solía utilizar en la previa de los sacudones políticos y judiciales recibidos en los últimos tiempos.

“Probablemente esta semana Manuel va a presentar su declaración, y ahí va a quedar todo claro”, afirmó a este diario uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Gabinete, sin dar una fecha exacta. “No se atrasó, en todo caso se va a adelantar, la fecha de presentación es el 31 de julio”, retrucó el funcionario en defensa de Adorni, que este año –a diferencia de los anteriores– apenas le escribió a un par de periodistas para saludarlos por su día.

El contacto con la prensa acreditada en Casa Rosada, ya deteriorado desde que comenzaron a salir a la luz sus gastos en viajes y la compra de propiedades, se cortó de cuajo luego de su última conferencia de prensa, el 4 de mayo, cuando los periodistas –hoy con restricciones para desarrollar sus tareas en Balcarce 50– le pidieron precisiones sobre las causas en las que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

También el vínculo con los gobernadores luce más distante , a pesar de que una resolución firmada por el Presidente a principios de marzo establece como necesaria la firma de Adorni para distintas erogaciones del Estado, entre ellas el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), vitales para las alicaídas cuentas provinciales.

Una de sus últimas fotos con mandatarios data del 11 de marzo, en el contexto del Argentina Week en Nueva York, y allí se lo ve junto a Marcelo Orrego (San Juan), los radicales Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), el peronista Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Por aquellos días de marzo, luego de conocida la presencia de su esposa Bettina Angeletti como parte de la delegación oficial, comenzó la catarata de denuncias que llegaron a la Justicia, y la relación con los mandatarios provinciales quedó a cargo de Santilli y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem , quien participó de recientes encuentros con Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), la semana pasada.

“Un par de veces estábamos reunidos con Santilli y pasó a saludar ”, comentaron cerca de uno de los mandatarios provinciales que negocia con Santilli fondos para su provincia y la eliminación –o al menos la suspensión– de las PASO para el año próximo. Algunos de los gobernadores afines, cuentan voces dentro y fuera del Gobierno, eluden de modo elegante mostrarse con el jefe de Gabinete . En otros casos, como en la visita a Mendoza, el 14 del mes pasado, la foto se produce, aunque la cercanía con Adorni pareció incomodar al gobernador radical Alfredo Cornejo , con Karina Milei como gestora del encuentro.

“No se entiende por qué lo sostienen. Así no les sirve como jefe de Gabinete” , se lamentó un integrante del universo libertario que se mueve con soltura a ambos lados de las internas entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo , ambos participantes de la mesa política que sigue convocando Adorni por orden presidencial, y que se reunirá otra vez este jueves.

Cerca de la senadora Patricia Bullrich , que a principios de mayo le pidió a Adorni que presente “de inmediato” su declaración jurada y generó un terremoto en el Gobierno, sospechan que el jefe de Gabinete karinista le “demora” la invitación a cada reunión para fastidiarla. De hecho, en la tarde del martes la senadora no había sido notificada sobre el cónclave. El pasado 2 de junio, como contó Clarín , ambos participaron de la celebración del día nacional de Italia, pero no se cruzaron.

Bullrich es hoy la figura libertaria mejor posicionada para la jefatura de gobierno porteña, aunque ella misma deja trascender que ser alcalde no es su principal ambición. Devaluado por las denuncias judiciales, Adorni −a quien se mencionaba como candidato a jefe de gobierno luego de su triunfo electoral de mayo de 2025− fue uno de los ausentes en la reciente inauguración de la escuela de dirigentes libertarios, el lunes pasado en el barrio porteño de Recoleta, escuela en la que enseñarán los ministros Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo , dos de los que suenan como eventuales candidatos libertarios “puros” en la próxima elección porteña.

Los ministros del gabinete, que se juntaron para apoyar a Adorni el 29 de abril, antes de su exposición ante el Congreso, oscilan entre el silencio y la expectativa. Esperan que al ruido que seguramente seguirá a la presentación de los números le siga una etapa de mayor tranquilidad, con el campeonato mundial como aliado.

Fuente: La Nación