A Bélgica le costó el debut y rescató un empate ante Egipto gracias a la potencia de Lukaku

Hubo un tiempo para cada uno en Seattle , donde se jugó en el primer tiempo como quiso Egipto y en el complemento Bélgica arriesgó y llegó con esfuerzo al empate final 1-1, en le estreno del Grupo G.

Emam Ashour fue el mejor de Los Faraones en ese capítulo inicial y con un latigazo desde fuera del área anotó el primer gol del partido. Le costó a los Diablos Rojos, pero empujaron al rival y con el ingreso de Romelu Lukaku tuvieron más presencia en el área y gracias a él lograron la igualdad.

En la próxima fecha, Bélgica jugará el domingo ante Irán y Egipto, que todavía no pudo ganar en un Campeonato del Mundo, se las verá ese mismo día con Nueva Zelanda.

El plan de Egipto estuvo bien llevado por sus jugadores en el primer tiempo: salir rápido de contra y aprovechar la velocidad para tomar mal parada a la defensa europea. Fue así que Ashour, Ziko y Salah fueron una amenaza constantemente para Bélgica y por eso no extrañó que a los 19 minutos abran el marcador.

Recibió Ashour a los 19 minutos solo en la medialuna y después de controlar la pelota sacó un latigazo que se le metió a Courtois al lado del poste derecho.

Bélgica sintió el golpe y salió en búsqueda del empate, pero con pocas ideas. Lo mejor de los europeos se vio cada vez que Tielemans apareció por sorpresa al área rival, aunque le faltó ajustar la definición.

Egipto, por su parte, estuvo rápido y sobre los 32 minutos volvió a desnudar falencias en el costado derecho de la defensa rival cuando Ziko recibió y sacó un disparo rasante que sacó Courtois al córner.

En los últimos minutos, los Diablos Rojos arrinconaron a Egipto con buena circulación de un lado al otro, pero les faltó ajustar la puntería para vulnerar a Shobeir.

En el primer minuto adicional, y después de un lateral por la izquierda, le cayó a Doku, quien de frente en el medio del área desvió su remate, en una inmejorable oportunidad para los belgas.

El capítulo inicial terminó con Egipto jugando en el área rival y estando cerca de aumentar: primero lo tuvo Marmoush luego de aprovechar un regalo de su marcador y después de un córner no llegó Salah para cabecear cuando Courtois ya se había pasado.

En el segundo tiempo, e ntró más en acción Doku y Bélgica jugó más cerca del arquero rival. A los 8 minutos, el conjunto europeo estuvo cerca del empate con un tiro libre de Kevin de Bruyne que dio en el palo derecho.

Pero, Bélgica mostró dos caras porque cada vez que Egipto lo atacó siguió mostrando sus falencias defensivas. En 10 minutos, Courtois sacó un cabezazo de Salah y en el rebote se lo perdió Marmoush.

De Bruyne, con más presencia en el área, volvió a finalizar a los 17, pero el remate le salió mordido a las manos del arquero egipcio.

El contragolpe fue una invitación para Egipto y Marmoush llegando a los 20 casi aumenta con un derechazo que se fue muy cerca tras desviarse en el camino.

Arriesgando desde el banco, ingresó antes de los 20 minutos el delantero Lukaku en Bélgica y en la primera que fue a buscar, Hany la desvió y convirtió en contra.

A diez minutos para el final, el arquero Shobeir le sacó un tremendo cabezazo a Mechele, en un momento en el que Bélgica arriesgó para llevarse la victoria.

Lukaku, el goleador histórico de su Selección con 90 gritos , desde su ingreso fue una amenaza para la defensa egipcia y a los 41 elevó un cabezazo dentro del área.

Egipto también intentó, pero ya no tuvo la energía de ese estupendo primer tiempo. Bélgica resignó dos puntos importantes y para el próximo partido tendrá que mejorar en la puntada final para no complicarse con la clasificación.

Egipto estuvo cerca, pero le sigue costando abrazarse a los tres puntos en una Copa del Mundo. Esta es su cuarta participación, luego de Italia 1934 y 1990, y de Rusia 2018, y la búsqueda sigue siendo la misma: ganar un partido.

Los Faraones acumulan ocho partidos en Mundiales , con tres empates y cinco derrotas, e intentarán el domingo contra Nueva Zelanda poder cantar victoria en la máxima competencia.

Bélgica (1) : Thibaut Courtois (6); Thomas Meunier (5), Nathan Ngoy (4), Brandon Mechele (5), Timothy Castagne (5); Amadou Onana (6), Youri Tielemans (6); Leandro Trossard (5), Kevin De Bruyne (6); Jeremy Doku (6); Charles De Ketelaere (5). Director técnico: Rudi García.

Egipto (1) : Mostafa Shobeir (6); Mohamed Handy (4), Yasser Ibrahim (5), Hamdy Fathy (5), Ahmed Fatouh (5); Mohanad Lasheen (6), Marwan Ateya, Emam Ashour (8); Mohamed Salah (7), Omar Marmoush (7), Mostafa Ziko (6). Director técnico: Hossam Hassan.

Goles : 19’ PT Ashour y 21’ ST Hany en contra.

Cambios : 11’ ST, Maxim De Cuyper (5) por Onana y Nicolas Raskin (5) por Castagne, 20’ ST, Romelu Lukaku (8) por De Ketelaere, 26’ ST Rami Rabia (5) por Ashour, 31’ ST Hamza Abdelkarim por Ziko y Ahmed Zizo por Salah, 35’ ST Hans Vanaken por De Bruyne y Matías Fernández Pardo por Doku, 43’ ST Ibrahim Adel por Fatouh y Tarek El Gebaly por Fathy.

Amonestados : Ateya, Castagne, Fatouh y De Cuyper,

Árbitro : Ramón Abatti (Brasil) (Bueno).

Redactor de Último Momento y portadista web.

Fuente: Clarín