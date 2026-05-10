Ya hay US$170.000 millones en inversiones con fecha de inicio hasta 2031

La potencialidad inversora de la Argentina se puede poner en números precisos. Ya hay US$170.000 millones en inversiones -el motor de toda economía- en ejecución o con fecha de arranque entre 2025 y 2031.

Todo ese poder de crecimiento puede ser incluso mucho mayor. El stock total de los anuncios en carpeta –proyectos ya difundidos, activos o incluso potenciales– en el país supera los US$440.000 millones, algo así como el 70% del PBI. Para entender la magnitud de ese número, puede decirse que equivale a 60 meses de exportaciones al ritmo de 2025.

En todo el territorio nacional existe un inventario aproximado de 1750 proyectos de inversión, según un relevamiento privado. De todos ellos, unos 140 superan los US$100 millones, lo que lleva al número de US$440.000 millones mencionado. De ese total, unos US$170.000 millones, ya está en ejecución o tiene fecha de arranque entre 2025 y 2031.

La información fue relevada por la consultora MAP Latam durante todo el año pasado. Incluye, provincia por provincia y sector por sector, todos los proyectos de inversión privada (la mayoría) y pública. Se trata del stock de iniciativas vigentes, en marcha o latentes, esperando las condiciones adecuadas para materializarse, entre las que están —según los autores del estudio— la apertura económica, el equilibrio fiscal, la estabilidad nominal, precios de mercado y el respeto de las reglas de juego. Otros además mencionaron una mayor institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

Mirando la coyuntura, economistas consultados también pusieron el foco en las preguntas políticas y económicas del momento: ¿Se mantendrá el actual rumbo económico desde 2027? ¿La heterogeneidad del crecimiento económico es transitoria o permanente bajo el actual modelo?

La estabilidad macroeconómica lograda por el Gobierno, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por la gestión de Javier Milei, funcionó como un importante acelerador de decisiones de inversión en sectores específicos. Ya hay 36 iniciativas presentadas por un monto de US$93.000 millones. Y se aprobaron 13 propuestas por US$27.000 millones. “Se acelerará la aprobación de los proyectos de RIGI y van a estar entrando nuevos proyectos por US$30.000 o US$40.000 millones más”, prometió el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista con la TV Pública durante la semana que pasó. “Vamos a estar cerca de los US$140.000 millones de inversiones aseguradas”, especificó para el RIGI.

Caputo anunció esta semana que Chevron estará enviando “en los próximos días” un nuevo proyecto RIGI por más de US$10.000 millones. Milei anunció el jueves además un “Súper RIGI” para sectores que aún no existen (refinamiento de cobre, baterías de litio, data centers , paneles solares, fertilizantes, forestación, cadena del uranio, entre otras).

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Sin embargo, en el mercado se sigue hablando por ahora de una promisoria foto del futuro. La inversión real mejoró sustancialmente al comienzo del Gobierno, pero mostró una retracción acumulada de 9,2% en los últimos tres trimestres del año pasado, según datos de Equilibra. En la consultora creen que es probable que esa baja se sostenga en los primeros tres meses de este año, que el propio Milei calificó como “complicados”.

La inversión bruta mensual que mide la consultora OJF mostró que en marzo se registró una caída de la inversión de 0,8% interanual medida en términos de volumen físico (sin efecto de la inflación). O sea, estuvo en 18,1% del PBI, por debajo siempre de 2025. En dólares, se estimó una inversión de US$7425 millones (12,6% del PBI). El informe que coordina Fausto Spotorno también muestra una desaceleración de la inversión desde mediados del año pasado, tras el shock postelectoral de septiembre.

El informe de MAP Latam precisó que el universo de proyectos de inversión -el stock total- se concentra fuertemente en la Patagonia (más del 70% del total): Neuquén explica el 51%, impulsado casi exclusivamente por Oil&Gas (Vaca Muerta), mientras que Río Negro captura el 10% de los desembolsos, con predominancia de proyectos del mismo sector y de energía. “Un 53% de ese total ya tiene fecha de ejecución”, indicaron.

En cambio, si se excluye a la Patagonia, el mapa de inversiones cambia: el universo de proyectos cae a US$125.000 millones y la geografía se desplaza hacia San Juan (25%), Salta (8%) y Catamarca (7%), con minería como sector dominante. Un 72% ya tiene fecha de ejecución, se afirmó.

“Detrás del número agregado, la concentración sectorial es clara”, indicó MAP Latam. “O&G es el sector dominante, con US$270.400 millones (61% del total), seguido por Energía, que aporta US$63.400 millones adicionales (14% del total). Juntos explican tres cuartas partes del pipeline . Fuera de estos sectores, asciende a poco más de US$100.000 millones, liderado por Minería (46%), Industria (26%) y Logística (19%). El NOA y San Juan concentran la mayor parte de esos proyectos”, precisaron.

En sintonía, la consultora Abeceb puso el foco en los anuncios que específicamente se hicieron entre 2025 y 2026, excluyendo a la minería y, particularmente, a la energía del sector Oil&Gas (muchas empresas entraron vía RIGI en esos casos). La consultora de Dante Sica relevó entonces 497 anuncios por US$47.399 millones. El ranking lo lidera justamente Energía, con 46 anuncios por un monto de US$11.941 millones.

En la lista elaborada por Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, le siguieron: Movilidad (76 anuncios por US$7407 millones); E-commerce (14 iniciativas por US$7407 millones); Industria (119 anuncios por US$4011 millones); Servicios financieros (18 anuncios por US$3959 millones); Turismo y gastronomía (37 anuncios por US$3921 millones); Agroindustria y pesca (43 iniciativas por US$3796 millones), Tecnología y telecomunicaciones (21 anuncios por US$2841 millones); Real State y construcción (36 anuncios por US$2173 millones); Consumo masivo y retail (74 iniciativas por US$889 millones); Salud (7 anuncios por US$215 millones) y Otros servicios (4 anuncios por US$10 millones).

Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/CVuz0tmxeq

“Los anuncios de inversiones alcanzaron los US$17.031 millones en marzo. El principal lo realizó First Quantum Minerals, quien invertirá US$5250 millones para desarrollar el proyecto de cobre Taca Taca, en Salta”, indicaron en OJF sobre el último mes relevado. Otros que hicieron anuncios ese mes, según un listado de la consultora, fueron PCR (US$275 millones), First Quantum Minerals (US$5250 millones), Nike (US$12 millones), Aisa (US$665 millones), TGS (US$3000 millones), Mercado Libre (US$3500 millones), Mostaza (US$40 millones), Uber (US$500 millones), Mega S.A. (US$360 millones), Landmark Developments (US$370 millones), Scania (US$12 millones), Santander Argentina (US$4,5 millones), CGC (US$2600 millones), Arcadium Lithium (US$530 millones) y Sinteplast (US$12 millones).

En MAP Latam afirmaron que los proyectos que entraron al RIGI probablemente hubieran sucedido sin el régimen especial, pero habrían llegado “de forma más lenta y con mayor incertidumbre”. El régimen fue un acelerador, un atajo. “Redujo la prima de riesgo argentino lo suficiente como para acelerar la decisión de inversión en proyectos que estaban en la frontera de viabilidad”, explicaron en la consultora. Una señal de inversión para otros sectores fue el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), sobre todo aquellos que aún no despegan con el actual modelo.

Por ahora, según la consultora, el régimen de inversiones tracciona sectores intensivos en capital, pero no en empleo. Según Juan Pablo Ronderos, socio cofundador de MAP Latam y coordinador del estudio, “la estabilidad macro es condición necesaria, pero no suficiente. Y agrega: “Lo que la Argentina que viene va a necesitar es una estrategia productiva más amplia”.

Es quizás una mala palabra para un gobierno que se jacta justamente de no ternerla. “La próxima etapa necesita una discusión del modelo de desarrollo. Sin volver a políticas fracasadas del pasado, pero poniendo foco en los instrumentos que sí han sido utilizados por otros países con éxito. Los ejemplos sobran”, afirmó el economista, que dijo que es una discusión que actualmente se da entre los principales expertos económicos a escala global.

“El RIGI no alcanza”, coincidió Martín Rapetti, director de Equilibra, que señaló además que sólo se conocen datos oficiales sobre anuncios, aprobaciones y planes de inversión en el largo plazo, pero no hay cifras de cuánto empezó a desembolsarse, además de que la inversión real lleva tres trimestres consecutivos de caída.

“El RIGI facilita una inversión que ya estaba prevista, sobre todo en energía y minería. Pero para que haya un proceso virtuoso de crecimiento de la inversión, hay que tener un crecimiento potente de la actividad económica. Hoy hay una economía que se contrae si se saca a los sectores mineros, de energía y de agroindustria”, afirmó Rapetti.

“Es un shock de inversión muy importante”, definió Fernando Marengo, director de Chief Economist de BlackTORO, sobre el RIGI. Para el experto, la Argentina ofrece tasas de retorno altas por su elevado riesgo, y si se prevé que ese riesgo va a la baja, los retornos pueden ser más atractivos cuando los activos están muy baratos. Para Marengo, el Gobierno incentiva inversiones en sectores con ventajas competitivas (agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento). “Eso tiene asociado a otros sectores que van a tener que invertir”, explicó sobre la cadena productiva que viene detrás.

El peligro, estimó Marengo, es que el crecimiento es desigual entre sectores y regiones: la apertura afecta a la industria sustitutiva de importaciones (ubicada en los conurbanos de las grandes ciudades), mientras el interior, donde aparecen las ventajas competitivas, muestra mejores indicadores económicos. ¿El desafío? “Lograr un crecimiento más homogéneo entre sectores, pero también entre regiones”, cerró.

“La Argentina volvió a estar en el radar de los inversores gracias a los cambios que implicaron pasar de una economía disfuncional llena de regulaciones a otra, que es una economía de mercado sin controles de precios, con libertad para importar bienes y servicios y con un buen clima de negocios”, dijo a LA NACION Miguel Kiguel, director de Econviews.

“Hay una buena percepción en el exterior, aunque muchas empresas que se ‘quemaron’ en el pasado pueden estar esperando que el programa se consolide tanto en lo económico como en lo político”, agregó.

Kiguel calificó al RIGI como un “empujoncito” muy exitoso para motorizar inversiones. Ahora, afirmó, falta cristalizar un programa para que esa estabilidad sea percibida por el resto de la economía. Para eso, faltan más reformas estructurales, eliminar el cepo y acumular reservas.

Fuente: La Nación