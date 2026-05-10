Los 3 árboles ideales para patios pequeños: resisten el frío y levantan poco las raíces

Elegir un árbol para un patio chico no siempre es sencillo. Muchas especies crecen demasiado, generan raíces agresivas que rompen pisos o necesitan muchísimo mantenimiento con el paso de los años. Por eso, paisajistas y especialistas en jardinería suelen recomendar árboles más compactos, resistentes y con raíces menos invasivas para espacios reducidos.

Además, en zonas donde las temperaturas bajan bastante durante el invierno, también es importante elegir especies que toleren bien el frío sin perder fuerza ni deteriorarse rápidamente.

Entre las opciones más recomendadas aparecen tres árboles que combinan tamaño moderado, buena resistencia y un crecimiento mucho más controlado que otras especies tradicionales.

El árbol de Júpiter , también conocido como Lagerstroemia indica , es uno de los favoritos para patios pequeños porque suele crecer de forma bastante ordenada y no desarrolla raíces extremadamente invasivas.

Además de adaptarse bien a espacios reducidos, resiste bastante el frío y tiene una de las floraciones más llamativas , con tonos rosados, lilas, blancos o fucsias durante los meses más cálidos.

Especialistas en jardinería destacan que puede mantenerse en tamaños relativamente bajos mediante podas suaves y que funciona muy bien cerca de galerías, veredas internas o patios urbanos. Otro punto importante es que no genera demasiada suciedad en comparación con árboles más grandes y agresivos.

El acer japonés es otra de las especies más elegidas cuando se busca un árbol ornamental de tamaño moderado y raíces poco problemáticas . Su principal atractivo está en las hojas, que cambian muchísimo de color según la época del año y pueden pasar por tonos rojizos, naranjas o amarillos intensos .

Aunque necesita ciertos cuidados frente al sol fuerte o al calor extremo , tolera bastante bien las bajas temperaturas y se adapta muy bien a jardines pequeños o patios internos.

Paisajistas suelen recomendarlo especialmente para espacios donde se busca una estética más tranquila y elegante , ya que tiene un crecimiento lento y una forma bastante armónica.

El olivo enano se volvió una de las opciones más populares en patios modernos porque combina estética minimalista, resistencia y bajo mantenimiento .

A diferencia de los olivos tradicionales, esta variedad crece mucho menos y desarrolla raíces bastante más controladas , algo importante en patios con pisos, macetas grandes o espacios reducidos.

Además, soporta muy bien el frío, el viento y distintos cambios climáticos , por lo que suele recomendarse para exteriores donde otras especies más delicadas no funcionan tan bien. Otro detalle que destacan los especialistas es que necesita poca agua y requiere menos poda que muchos árboles ornamentales.

Aunque estas especies suelen ser más amigables con espacios reducidos, jardineros y paisajistas recomiendan igualmente evaluar algunos puntos antes de plantar .

También aconsejan dejar suficiente espacio alrededor del tronco para permitir un crecimiento saludable y evitar futuros problemas con raíces o humedad.

Fuente: TN