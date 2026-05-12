Violento robo en Villa Santa Rita: lo arrastraron por la vereda para sacarle una mochila llena de dólares

Delincuentes le robaron una mochila llena de dólares a un hombre en Villa Santa Rita . La víctima fue sorprendida por cuatro ladrones a bordo de dos motos, que lo arrastraron por la vereda para sacarle el botín .

El violento episodio ocurrió durante el mediodía de este lunes en la calle Helguera al 1400 y quedó registrado en una cámara de seguridad . El hombre se resistió y forcejeó con los delincuentes durante varios segundos .

Todo pasó minutos antes de las 13, a plena luz del día. En las imágenes se observa la secuencia completa: la víctima estacionó su moto en la puerta de un edificio y cuando bajó, todavía con el casco puesto, aparecieron cuatro delincuentes a bordo de dos motos .

Dos bajaron y fueron directo hacia la mochila. No intentaron robarle la moto, ni el celular, ni otras pertenencias; querían la mochila en la que el hombre llevaba una importante suma de dinero que había recolectado en una casa de cambio.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder eltrece , la principal hipótesis es que la víctima pudo haber sido un motodelivery de una cueva , que fue marcado por los ladrones que lo abordaron al llegar a destino.

Hace un mes ocurrió un episodio muy similar en el mismo barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dos motochorros sorprendieron a un hombre que se encontraba en la puerta de un edificio.

Aquel hecho ocurrió en la calle San Blas al 3000, después de las 15, y también quedó registrado en un video. El delincuente que bajó de la moto y golpeó a la víctima para sacarle la mochila.

El modus operandi fue el mismo: fueron directo a la mochila, no querían sus otras pertenencias . En ese entonces, la principal sospecha también fue que lo habían seguido después de realizar una operación en una entidad financiera.

Fuente: TN