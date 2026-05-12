Denunciaron a un funcionario judicial de Chaco por amenazar a su expareja con fotos de femicidios

Una mujer denunció a su expareja, un empleado judicial de la provincia del Chaco llamado Lucas Martín Simoni , por una serie de episodios de violencia psicológica, amenazas, hostigamiento y conductas misóginas extremas.

Según la acusación, Simoni aprovechó su puesto de poder en la fiscalía N° 9 de Resistencia para intimidarla y hostigarla incluso después de la separación.

En la denuncia, a la que accedió el sitio local Infoqom , la mujer aseguró que decidió terminar el vínculo por el constante maltrato verbal y psicológico.

De acuerdo con su testimonio, Simoni la insultaba reiteradamente, llamándola “pu...” y “prostituta”, y despreciaba sistemáticamente a las mujeres con comentarios violentos y degradantes.

Además, la víctima resaltó que su expareja habría usado su posición también para desalentar cualquier intento de denuncia . “Nadie te va a creer”, le repetía Simoni, según consta en el expediente.

La denunciante contó que la relación con Simoni duró un año y medio y que decidió terminarla por la “violencia psicológica y constante” que sufría.

En su declaración, afirmó que Simoni le enviaba fotos de víctimas de femicidios y expedientes judiciales de mujeres golpeadas o asesinadas, acompañadas de mensajes intimidatorios como: “Así vas a terminar vos”.

Además, le mostraba imágenes de armas secuestradas, se burlaba de las víctimas y llegó a decirle que “ odiaba a todas las mujeres y que merecían estar muertas” . Cuando ella lo enfrentó por sus palabras, él respondió: “Para entender a los violentos, yo tenía que ser uno”.

El hostigamiento, según la víctima, continuó después de la separación: denunció que Simoni la perseguía, la acosaba con mensajes, controlaba sus vínculos personales, aparecía en su casa y lugares que frecuentaba.

También sostuvo que la amenazaba con difundir fotos íntimas de la época en que eran pareja.

La fiscal Noel Benítez , titular de la Fiscalía N°11 especializada en Género, confirmó que se abrió una investigación por “amenazas” en contexto de violencia de género.

Como medida urgente, además, la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento y entregó un botón antipánico a la víctima.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal del Chaco inició un sumario administrativo interno contra Simoni y dispuso un abordaje por consumo problemático.

Fuente: TN