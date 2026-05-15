Villarruel apuntó contra Petri por su “espantosa y fraudulenta” gestión en el Ministerio de Defensa

La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó duramente este viernes contra el ahora diputado y exministro de Defensa Luis Petri por su “ espantosa y fraudulenta ” gestión. La funcionaria respondió a la publicación de un usuario de X que criticaba el desmantelamiento de la obra social de los militares.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El exministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión", escribió en su cuenta.

El miércoles, Petri hizo referencia a Villarruel a través de un posteo en X . “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática...! “, escribió el legislador.

La denuncia presentada por Villarruel contra Petri por tratarla de “ golpista ” fue desestimada por inexistencia de delito. En su presentación la Vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi , conductores del noticiero de la señal A24 .

Luego del revés de la Justicia, la titular del Senado volvió a cargar contra el legislador libertario, acusándolo de los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión . Además, adjuntó el artículo 213 bis del Código Penal que hace referencia a la “coerción ideológica” .

Fuente: La Nación