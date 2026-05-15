El punto cardinal exacto donde debe estar el árbol de jade para atraer abundancia, según el Feng Shui

Muchas personas recurren a distintos rituales, creencias y métodos para atraer la abundancia , la prosperidad y las energías positivas al hogar. Dentro de esas prácticas aparece el Feng Shui , una antigua filosofía china que busca armonizar a las personas con los espacios que habitan.

Según esta disciplina oriental, la distribución de los objetos, los colores y hasta las plantas puede influir directamente sobre la energía del ambiente. Y entre todas las especies vinculadas a la prosperidad, hay una que ocupa un lugar especial: el árbol de jade .

Esta planta suculenta, reconocida por sus hojas verdes, redondas y carnosas , es considerada por el Feng Shui como una verdadera “planta del dinero” , ya que sus hojas recuerdan visualmente a pequeñas monedas.

De acuerdo con el Feng Shui, el lugar más recomendado para colocar el árbol de jade es el sector sudeste de la casa , ya que esa orientación está asociada con la riqueza, el crecimiento económico y la prosperidad .

La filosofía sostiene que ubicar la planta en ese punto ayuda a activar la energía vinculada con la abundancia y favorece la estabilidad financiera dentro del hogar.

Además del sudeste, muchos especialistas también recomiendan colocarla:

Dentro del Feng Shui no alcanza solamente con ubicar bien el árbol de jade. También resulta fundamental mantenerlo en buen estado.

Una planta saludable, con hojas brillantes, verdes y firmes , simboliza crecimiento, estabilidad y equilibrio energético. En cambio, las hojas secas, las ramas dañadas o el deterioro suelen asociarse con bloqueos energéticos y estancamiento.

Por eso, los especialistas recomiendan:

Incluso se considera que una planta descuidada puede transmitir una energía opuesta a la prosperidad que se busca atraer.

El árbol de jade necesita ambientes con mucha luz natural , aunque sin exposición prolongada al sol fuerte, especialmente durante las horas más intensas del día.

La luz indirecta ayuda a conservar el color de sus hojas y favorece un crecimiento equilibrado.

En cuanto al riego, el Feng Shui coincide con los cuidados habituales de esta suculenta:

Durante el verano suele alcanzar con un riego semanal, mientras que en invierno puede espaciarse cada 15 días.

Además de la ubicación del árbol de jade, el Feng Shui propone otros métodos para atraer abundancia y prosperidad dentro del hogar. Uno de los más conocidos consiste en mantener los espacios ordenados y libres de objetos rotos . Según esta filosofía, el desorden bloquea la circulación de la energía positiva y dificulta el ingreso de nuevas oportunidades.

Además del árbol de jade, el Feng Shui propone otros hábitos y elementos para favorecer la circulación de energía positiva dentro del hogar.

Uno de los principales consejos es mantener los espacios:

Según esta filosofía, el desorden bloquea el flujo energético y dificulta la llegada de nuevas oportunidades.

Fuente: TN