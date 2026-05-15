Megaoperativo contra indocumentados en Constitución: revisaron datos biométricos de comerciantes y clientes

La Policía Federal Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron un operativo conjunto en el Paseo la Estación, una galería comercial de grandes dimensiones ubicada a unos 30 metros de la estación Constitución del tren. El dispositivo, de fuerte despliegue, apuntó a detectar personas indocumentadas, irregularidades en comercios con mercadería de importación y cualquier otro tipo de delito.

El operativo tiene dos fases, según explicó el

Para garantizar que nadie pudiera eludir el control, las autoridades desplegaron cintas que delimitaron un “corralito” en el interior del paseo. La galería tiene tres salidas, pero las dos que dan a calles contiguas fueron clausuradas . La única vía de entrada, salida o escape quedó concentrada en el punto donde se realizaba el operativo. Además, una cinta adicional cortó el acceso a una escalera mecánica.

La mayoría de las personas presentes se sometió al control sin protestas. Sin embargo, se registró al menos un episodio de resistencia. Una mujer se quejó a los gritos y afirmó que las autoridades “no tienen derecho” a someterla al control.

Hasta el momento del informe, no hubo ningún demorado. De todas formas, el operativo contó con representantes de la Justicia presentes en el lugar, en previsión de cualquier eventual demora o acta judicial.

Este tipo de dispositivos se realiza de forma periódica en lugares de alta afluencia , frecuentados por inmigrantes y sectores populares. Anteriormente, en febrero, un operativo similar se llevó a cabo frente a la estación de Liniers, donde sí se registraron detenidos.

El 7 de mayo, también se realizó el mismo control poblacional migratorio en el barrio de Flores, principalmente en las intersecciones Bacacay y Nazca, y Bogotá y Nazca, según informó la Agencia Noticias Argentinas . Durante este operativo, se detectaron seis personas que residían de manera irregular en el país y otro hombre quedó detenido y acusado de “trata y tráfico de drogas”.

Fuente: TN