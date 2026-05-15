“No puede volver”: la decisión judicial sobre Lolo, un perro de Rosario que fue víctima de abuso sexual

La historia de Lolo volvió a sacudir a Rosario. Después de días de indignación, campañas en redes sociales y reclamos de organizaciones proteccionistas, la Justicia decidió suspender la restitución del perro que había sido víctima de abuso sexual en la zona sur de la ciudad. La medida fue confirmada este viernes por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que informó que el animal continuará bajo resguardo mientras avanza la investigación judicial.

El caso había generado una enorme repercusión pública desde marzo, cuando trascendió la denuncia contra un adolescente de 14 años acusado de haber abusado sexualmente del perro y de grabar el episodio para luego compartirlo en Internet. La brutalidad de las imágenes provocó conmoción y reabrió el debate sobre la protección animal y los límites de la ley cuando los acusados son menores de edad.

En las últimas horas, una mujer se presentó ante la Justicia asegurando ser la dueña de Lolo y solicitó recuperarlo . Según explicó, el adolescente denunciado ya no viviría en el domicilio donde el perro residiría en caso de ser restituido. Sin embargo, la fiscal Mariana Caratozzolo rechazó inicialmente el pedido y ordenó nuevas medidas para profundizar la evaluación del entorno .

Entre ellas, se solicitó una ampliación del informe ambiental y del contexto familiar del lugar donde pretendían trasladar al animal. Hasta que esos estudios no estén concluidos, Lolo permanecerá protegido y bajo seguimiento .

Desde el MPA también aclararon que el perro se encuentra en buen estado de salud gracias a la intervención de profesionales y del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Uno de los primeros en asistirlo fue el veterinario rosarino Carlos Cossia, quien se convirtió además en una de las voces más críticas frente a la posibilidad de que el animal regresara a ese entorno.

Visiblemente afectado, Cossia había difundido un video en redes sociales donde cuestionó con dureza la restitución. “ ¿Para qué me lo traen? ¿Para que el proteccionismo lo cuide un tiempo y después vuelva al infierno? ”, expresó indignado. También aseguró sentirse “usado” luego de haber colaborado con la policía y con el tratamiento veterinario del perro.

La causa presenta una complejidad adicional: el principal acusado tiene 14 años y, por su edad, no puede ser imputado penalmente . Aun así, la investigación continúa abierta para determinar responsabilidades y establecer medidas de protección que eviten que Lolo vuelva a quedar expuesto a situaciones de violencia.

Dos meses después de la denuncia inicial, el nombre del perro se transformó en símbolo de un reclamo más amplio. En redes sociales, miles de personas acompañaron el pedido para que nunca regresara al lugar donde sufrió el abuso . Ahora, con la restitución suspendida, proteccionistas y vecinos consideran que, al menos por el momento, Lolo logró evitar volver al escenario que marcó su historia.

Fuente: TN