Las almohadas tradicionales ya son historia: la alternativa que mejora el descanso y es tendencia en 2026

Durante años, las almohadas tradicionales fueron la alternativa más elegida para apoyar la cabeza al dormir. Sin embargo, eso cambió: en 2026, comenzó a ganar popularidad una opción ergonómica que mejora la postura y favorece un sueño más reparador.

Se trata de las almohadas cervicales , que acompañan la curvatura natural del cuello y mantienen la columna más alineada. A diferencia de los modelos clásicos, se adaptan a la posición de cada persona y buscan reducir la tensión acumulada durante la noche.

Estas almohadas suelen tener zonas más elevadas y otras más bajas , para sostener bien la cabeza sin ejercer tensión sobre el cuello. Por eso, pueden ser una solución ideal para aquellas personas que se levantan con molestias cervicales o rigidez .

Entre sus principales beneficios se destacan:

Además de ser útiles para dormir, también pueden servir para aquellas personas que trabajan muchas horas sentadas . Al brindar un mejor soporte, ayudan a que el cuello no quede forzado durante períodos prolongados.

Sin embargo, no todas las almohadas cervicales son iguales. Por eso, antes de elegir una es fundamental tener en cuenta ciertos factores , como la postura en la que se duerme y la firmeza del material.

Por eso, aunque las almohadas tradicionales dominaron la cama durante muchísimos años, cada vez más personas optan por las cervicales . Al mejorar la alineación de la postura, pueden reducir la tensión y favorecer un descanso más cómodo.

Fuente: TN