VILLA GESELL: Un hombre recibió un disparo en la cabeza y el acusado se entregó en la comisaría

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Un grave episodio de violencia ocurrió en Villa Gesell, donde un hombre de 28 años resultó herido de arma de fuego en la cabeza y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el hospital local. Horas después del ataque, el presunto autor del disparo se presentó por sus propios medios en una dependencia policial y confesó el hecho.





El episodio se registró en la zona de Paseo 113 y Avenida Circunvalación. Personal policial tomó conocimiento de la situación luego de que desde el Hospital Municipal informaran el ingreso de un paciente con una herida de arma de fuego en la cabeza.





Al arribar al centro de salud, los efectivos constataron que la víctima era J. D. M., de 28 años, quien estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Según se indicó, el hombre había sido asistido inicialmente en la vía pública por una médica y luego trasladado en una ambulancia al hospital.





Tras la cirugía, el personal médico informó que se encontraba fuera de peligro, estable y bajo observación. Además, se entregó a la policía un proyectil calibre 22 extraído de la cabeza de la víctima, elemento que quedó secuestrado bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.





Mientras avanzaban las actuaciones, un hombre se presentó espontáneamente en la dependencia policial de la zona sur de la ciudad y manifestó ser el autor del disparo. El sujeto, de 37 años, declaró haberse descartado del arma utilizada en inmediaciones de la Villa 115.





Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión.





Fuentes policiales indicaron además que la víctima manifestó no querer prestar declaración ni instar acción penal. Sin embargo, la investigación continuó de oficio debido a la gravedad del hecho.



