Rosario Central vs. Independiente, por los octavos de final del Torneo Apertura

Rosario Central e Independiente se miden en uno de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Canalla, cuarto de la zona B, recibe el Rojo, que finalizó quinto en el grupo A.

El árbitro del partido es Yael Falcón Pérez y se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. Quien se quede con este cruce, se medirá en los cuartos ante el ganador de choque entre Estudiantes y Racing.

En la previa del partido, Ignacio Malcorra, que es titular en el equipo de Avellaneda recibió una placa por parte de la dirigencia del equipo local. También le entregaron una camiseta encuadrada de Central con la número 10 que usó en el equipo rosarino. Recibió la ovación de todo el estadio.

A los 13, Rosario Central armó una gran acción ofensiva, que terminó con un remate de Ángel Di María que se fue afuera. Pero a partir de ese momento, empezó a controlar la pelota y mostró ser superior a Independiente, que se estaba impreciso.

Los ataques del equipo de Jorge Almirón, continuaban. A los 25, apareció la más clara del primer tiempo. Emanuel Coronel envió un gran pase largo por la derecha y a espaldas de la defensa de Independiente para Enzo Copetti. El atacante definió, pero Rodrigo Rey le tapó la definición con sus piernas.

¡REY SALVÓ AL ROJO! El arquero de Independiente se quedó con un mano a mano clave ante Copetti y evitó el primer gol de Central. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VtoVL244e7

A los 29 llegó la primera jugada clara del Rojo, y fue el inicio de su buen momento. Fue la primera vez que juntó pases y fue Mateo Pérez Curci el que recibió en el medio y probó con un remate desde larga distancia. Su disparo, de pierna derecha, pasó muy cerca del palo derecho de Ledesma.

Y a los 31, volvió a llegar por dos. Un pase de Marcone entre líneas para Abaldo, que definió de zurda al primer palo y se lució el arquero de Central. Luego, Gutiérrez le pegó al arco y pasó muy cerca del segundo palo.

Ese rato del equipo de Gustavo Quinteros quedó evidenciado a los 35 cuando Arias vio en el espacio a Gutiérrez. El chileno se hizo fuerte en el mano a mano y mandó un gran centro al medio del área para que Gabriel Ávalos, el goleador del torneo, la empuje y ponga el 1 a 0.

En la última acción del primer tiempo, apareció Ángel Di María con toda su jerarquía. El capitán entró por la derecha, le ganó el pie a pie a Valenzuela con un rebote que le quedó y de pierna zurda la colocó en el segundo palo con un remate preciso y poner el 1 a 1. De ese modo, finalizaron los primeros 45 minutos.

En el inicio de la segunda parte, los dos equipos demostraron buscar el arco rival, pero a los 10 fue Central el que tuvo la llegada de riesgo. Copetti quedó adentro del área y definió incómodo por la marca de Lomónaco, pero Rodrigo Rey tuvo que esforzarse para tapar el disparo.

La segunda parte no tiene el mismo vértigo que la primera y ninguno de los dos equipos se muestra peligroso para atacar. El que está más adelantado y con mayor posesión es Independiente, pero Rosario Central apuesta a las corridas de Di María.

A los 38, Central pudo revertir el partido. Coronel mandó un centro desde la derecha y la pelota pasó por toda el área chica. Por el segundo palo llegó Giovanni Cantizano en soledad para rematar y establecer el 2 a 1.

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Fuente: La Nación