El reconocido actor de Hollywood Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas

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El actor Kevin Bacon vivió un insólito episodio luego de ser atacado recientemente por un enjambre de abejas durante una caminata junto a su hija, Sosie Bacon, y la pareja de ella, Scoot McNairy. El propio artista relató lo sucedido en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde además compartió una divertida recreación del momento hecha por su hija.





Bacon, de 67 años, contó con humor que mientras caminaban, Scoot advirtió sobre la presencia de una colmena. Luego su hija también le avisó que tuviera cuidado, pero las abejas decidieron ir directamente hacia él.





“Probablemente no les gustó mi trabajo o algo así, porque dejaron tranquilos a los otros dos y vinieron directo hacia mí”, bromeó el actor. Según relató, las abejas lo picaron por todo el cuerpo, incluso debajo de la camiseta.





Entre risas, Kevin comentó que agradecía que su hija no hubiera grabado su “baile épico” mientras intentaba escapar del ataque, aunque luego le pidió que recreara la escena para sus seguidores. En la publicación, su esposa, Kyra Sedgwick, reaccionó con humor escribiendo: “Muy bueno”.