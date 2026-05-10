PINAMAR: Entraron a robar a una casa y la dueña pudo recuperar algunos equipos al salir con policías a rastrearlos

El hecho fue contra la abogada y asesora inmobiliaria Agustina Care en el barrio Ñáyades.
La víctima, de 41 años, había salido de su domicilio cerca de las 19:00 para compartir una cena familiar junto a su hija y sus padres; sin embargo, al regresar apenas una hora después, descubrió el desorden y una ventana forzada en la cocina.
Entre los elementos robados se encontraban dos computadoras, una pava eléctrica, una freidora y accesorios de tecnología como cargadores de iPhone y un Apple Pencil. Además, los autores del hecho lograron alzarse con una suma de dinero en dólares
Tras el rápido aviso a las autoridades, se inició un rastreo por la zona. Es que la denunciante veía la ubicación de un iPad y de dos IPhone cerca denunciante su casa.
Los policías, junto a Agustina, salieron a rastrillar y encontraron esos elementos dentro denunciante una camioneta estacionada y abierta.
Pese al difícil momento vivido, la vecina destacó públicamente la labor del personal policial interviniente. Los calificó como "profesionales, amables y unos capos", agradeciendo profundamente el apoyo técnico y emocional que le brindaron durante el procedimiento. La causa quedó a cargo de la UFID N° 5 de Pinamar, bajo la carátula de robo
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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