PINAMAR: Entraron a robar a una casa y la dueña pudo recuperar algunos equipos al salir con policías a rastrearlos

ZONALES

El hecho fue contra la abogada y asesora inmobiliaria Agustina Care en el barrio Ñáyades.



La víctima, de 41 años, había salido de su domicilio cerca de las 19:00 para compartir una cena familiar junto a su hija y sus padres; sin embargo, al regresar apenas una hora después, descubrió el desorden y una ventana forzada en la cocina.





Entre los elementos robados se encontraban dos computadoras, una pava eléctrica, una freidora y accesorios de tecnología como cargadores de iPhone y un Apple Pencil. Además, los autores del hecho lograron alzarse con una suma de dinero en dólares





Tras el rápido aviso a las autoridades, se inició un rastreo por la zona. Es que la denunciante veía la ubicación de un iPad y de dos IPhone cerca denunciante su casa.



Los policías, junto a Agustina, salieron a rastrillar y encontraron esos elementos dentro denunciante una camioneta estacionada y abierta.

