Viento, frío polar y lluvias: alerta en Buenos Aires por la ciclogénesis

Las playas de Quequén , al sur de la provincia de Buenos Aires , amanecieron cubiertas por una espesa capa de espuma marina a causa del fuerte oleaje y los intensos vientos que afectaron la costa.

Una estructura cayó al mar por el derrumbe de un acantilado. Ocurrió en Quequén, provincia de Buenos Aires.

Un intenso ciclón extratropical golpeó durante la noche del viernes a gran parte de la Costa Atlántica bonaerense y provocó vientos extremos, marejadas, inundaciones y destrozos en varias localidades.

Las zonas más afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea , donde se registraron olas de hasta 7 metros de altura y fuertes lluvias que generaron complicaciones en calles y viviendas.

Los vientos del sudeste continúan afectando con fuerza a la ciudad de Necochea , donde ya se registran zonas inundadas y complicaciones por el intenso temporal.

Según las previsiones, las condiciones se mantendrán de manera, con ráfagas que seguirán soplando entre 70 y 90 km/h a lo largo del día .

De acuerdo con los pronósticos, recién durante la madrugada del domingo comenzaría a registrarse una disminución gradual de la intensidad del viento.

Mar del Plata continúa bajo alerta meteorológica por el fuerte temporal que afecta a la costa bonaerense y las autoridades advirtieron que las condiciones más severas llegarán durante este sábado .

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan ráfagas del sudoeste que podrían superar los 90km/h, además de lluvias y chaparrones aislados en una ciudad ya afectada por anegamientos, caída de árboles y postes de luz.

Desde Defensa Civil informaron que recibieron más de un centenar de reclamos durante las últimas horas y recomendaron evitar circular por la vía pública salvo que sea indispensable, mantenerse alejados de árboles y cables caídos y asegurar objetos que puedan volarse.

Necochea atraviesa una jornada de fuertes condiciones climáticas por el avance de la ciclogénesis que afecta a la costa bonaerense.

Según reportes meteorológicos, el viento sostenido ronda los 45km/h, mientras que las ráfagas ya alcanzaron los 88 km/h. Además, se registra un intenso oleaje con olas cercanas a los siete metros de altura mar adentro .

Ante el temporal, las autoridades recomendaron evitar la zona costera y circular con extrema precaución debido al riesgo que representan los fuertes vientos y el estado del mar.

El fuerte temporal que afecta al sur de la provincia de Buenos Aires provocó evacuaciones en Villa del Mar luego de que el agua ingresara a varias viviendas por el avance de la marea.

Según informaron autoridades locales, la pleamar alcanzó casi los seis metros durante la noche y superó en aproximadamente dos metros los niveles habituales . El Municipio trabajó junto a la Armada, Defensa Civil, la Policía y los bomberos para asistir a los vecinos afectados.

El temporal también generó daños en Pehuen Co , donde el agua destruyó una estructura de madera y derribó un container que funcionaba como parador en la playa San Martín. Además, en Arroyo Pareja cerraron el acceso al balneario por la crecida del agua cerca de caminos y puentes.

El ciclón extratropical que afecta a la costa de la provincia de Buenos Aires provocó cierres preventivos y restricciones en distintas ciudades del litoral bonaerense. El impactoes especialmente fuerte en Necochea, Mar del Plata y Bahía Blanca.

La Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras norte y sur en Necochea y suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones del puerto debido al intenso oleaje y las ráfagas de viento.

Además, la ruta 228 permanece cerrada por acumulación de agua . Según los pronósticos, el momento de mayor intensidad del fenómeno se espera entre la mañana y el mediodía del sábado, con ráfagas que podrían superar los 80km/h.

La Agencia Federal de Emergencias alertó por una crecida del nivel del mar prevista para la noche de este viernes en distintos puntos de la costa de la provincia de Buenos Aires.

Según el organismo, las zonas más afectadas serían Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales , con condiciones severas especialmente en la ría de Bahía Blanca y en el tramo costero entre Monte Hermoso y Necochea .

Además, indicaron que no se esperan impactos relevantes sobre el Río de la Plata y recomendaron a vecinos, navegantes y operadores portuarios mantenerse informados a través de canales oficiales y adoptar medidas preventivas.

La sudestada superó la barrera de la costanera en Monte Hermoso y la marea subió a las calles en medio del fuerte temporal que azota a la costa bonaerense.

Según informaron medios locales, los vecinos de Monte Hermoso está sin energía eléctrica debido al fenómeno.

Durante el sábado 9 de mayo, gran parte de la provincia de Buenos Aires seguirá bajo alerta amarilla por vientos fuertes, mientras que una franja del sector costero estará bajo alerta naranja por ráfagas de mayor intensidad y amarilla por lluvias.

Además, luego de un viernes sin alertas del Servicio Meteorológico Nacional, en el AMBA regirá una alerta amarilla por fuertes vientos entre la mañana y la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

En la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por lluvias sobre toda la franja costera, desde la zona de Mar Chiquita hasta Villarino (incluye Mar del Plata, Miramar, Necochea, Monte Hermoso, Bahía Blanca, etc.), donde se esperan precipitaciones persistentes y condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

Además, gran parte del territorio bonaerense permanece bajo alerta amarilla por vientos fuertes , mientras que algunos sectores de la costa se encuentran en alerta naranja por ráfagas de mayor intensidad.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó fuera de las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional . Aunque se espera una jornada con bajas temperaturas, mucho viento y mal tiempo, los fenómenos no tendrían la intensidad suficiente como para representar un riesgo significativo.

Rigen alertas por lluvias , fuertes vientos y marejadas en la Costa Atlántica .. En algunas zonas, las ráfagas podrían alcanzar los 140 km/h , mientras que se esperan olas de hasta 7 metros de altura .

Además, el temporal ya provocó consecuencias en distintas localidades. En Necochea hubo rutas cortadas y suspensión de clases , mientras que la ruta 288 fue cerrada entre Energía y Necochea por la acumulación de agua sobre la calzada.

Un paredón se derrumbó en un el Lawn Tennis Club de la ciudad de Tres Arroyos , en medio del fuerte temporal que afecta a la zona.

El colapso ocurrió tras varias horas de lluvias y vientos intensos y generó preocupación entre vecinos y socios de la institución.

Como resultado del intenso temporal que azota a la provincia de Buenos Aires, un árbol cayó encima de una vivienda y de un auto en Necochea .

El episodio se produjo cerca de las 17:25 de este jueves, en medio de las fuertes tormentas e intensas ráfagas de viento. Personal del Cuartel de Bomberos tuvo que acudir a la casa ubicada en calle 52 al 7400 para remover el árbol y asegurar el domicilio.

Tras la alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias en varias localidades de la costa bonaerense, los municipios de Monte Hermoso y Coronel Rosales suspendieron las clases para este viernes 8 de mayo.

"Debido a la situación climática vigente, se suspenden las clases, de todos los turnos, en todo el distrito de Coronel Rosales", indicaron a través de un comunicado. En paralelo, Monte Hermoso se sumó a la medida y también canceló cualquier actividad deportiva o recreativa .

El fenómeno meteorológico llegó a varias provincias de Argentina, incluso Corrientes , donde este jueves a la tarde un trabajador rural murió tras ser alcanzado por un rayo en medio de la tormenta .

La tragedia ocurrió mientras el hombre arreaba ovejas en la Estancia "El Tigre", en la localidad de Sauce . En esa ciudad ubicada al sur de la provincia, el clima seguirá con probabilidad de lluvias durante la madrugada y mañana del viernes , junto a intensas ráfagas de viento, de hasta 50km/h .

La ciclogénesis es el proceso por el cual se forma o se intensifica un sistema de baja presión en la atmósfera. Ocurre cuando la misma baja de manera brusca y el aire se reorganiza, lo que puede generar mal tiempo.

Suele estar asociada a vientos fuertes , lluvias persistentes y mayor inestabilidad , aunque no siempre provoca tormentas severas.

La costa atlántica sufre las consecuencias del fenómeno ciclogénesis y se cancelaron las clases para todos los turnos en Mar del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos en la ciudad .

El intendente del municipio, Agustín Neme , oficializó la suspensión de las clases del viernes 8 de mayo en todo el partido de General Pueyrredón, donde las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 km/h , además de varias lluvias a lo largo del día.

Tras el fuerte temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves a la madrugada, el fenómeno ciclogénesis mantiene condiciones inestables, con probabilidades de tormentas y ráfagas de viento intensas , además de un brusco descenso de temperatura .

Además, el fenómeno ya avanzó sobre la costa atlántica, el sur de Río Negro y Chubut , donde se espera que en las próximas horas se intensifique con ráfagas de hasta 100km/h y olas que pueden superar los 10 metros , de acuerdo al SMN. En el litoral y noreste del país, las autoridades activaron la alerta naranja . En la provincia de Buenos Aires se reportaron tormentas severas con granizo y actividad eléctrica , incluso un tornado en la ciudad de Las Flores .

Fuente: TN