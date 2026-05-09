Las plantas artificiales pasaron de moda: la nueva tendencia más elegante y fácil de mantener para decorar

Durante mucho tiempo, las plantas artificiales fueron la solución más práctica para decorar ambientes sin preocuparse por el riego, la luz o el mantenimiento. Sin embargo, en los últimos años empezó a crecer una tendencia que muchos decoradores consideran mucho más elegante, natural y sofisticada: las plantas preservadas .

Se trata de plantas reales que atraviesan un proceso especial de conservación para mantener su apariencia, textura y color durante muchísimo tiempo sin necesidad de agua, tierra ni cuidados constantes.

Gracias a su aspecto natural y a su practicidad, comenzaron a aparecer cada vez más en livings, oficinas, dormitorios, restaurantes y hasta hoteles de diseño.

A diferencia de las plantas artificiales —fabricadas con plástico, tela o materiales sintéticos— las preservadas son plantas naturales auténticas .

Después de ser cultivadas, atraviesan un tratamiento de conservación que reemplaza la savia por líquidos biodegradables especiales. Ese proceso permite que mantengan durante años su flexibilidad, color y apariencia casi intacta.

Por eso, muchas personas las eligen como una opción intermedia entre las plantas naturales tradicionales y las artificiales.

El resultado suele verse mucho más realista, elegante y cálido dentro de los ambientes.

Uno de los motivos principales detrás de su popularidad es la comodidad. Las plantas preservadas no necesitan:

Además, no generan caída constante de hojas ni atraen insectos como algunas plantas naturales.

Esto las convirtió en una opción muy buscada por personas que quieren sumar verde al hogar, pero no tienen tiempo, experiencia o condiciones adecuadas para cuidar plantas vivas.

Actualmente existen muchísimas variedades utilizadas en decoración de interiores. Algunas de las más populares son:

También empezaron a utilizarse mucho en cuadros vegetales, centros de mesa y paredes verdes decorativas.

Especialistas en interiorismo explican que las plantas preservadas generan una sensación mucho más orgánica y sofisticada que las artificiales tradicionales.

Aunque las plantas de plástico mejoraron muchísimo en diseño, muchas todavía conservan un brillo o textura poco natural. En cambio, las preservadas mantienen irregularidades, tonos y detalles propios de una planta real.

Además, encajan muy bien con estilos que hoy son tendencia, como el minimalismo cálido, el estilo japandi, nórdico o natural .

Aunque no requieren mantenimiento constante, sí necesitan algunos cuidados básicos para conservarse bien:

En condiciones normales, pueden durar entre 2 y 5 años , e incluso más dependiendo del tipo de planta y del ambiente donde estén ubicadas.

Fuente: TN