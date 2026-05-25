Videos clave y una infracción de tránsito: cómo cayó la banda que robó en la casa de la familia de Del Potro

Luego de que cayera la banda que robó en la casa de la familia de Juan Martín del Potro en Tandil , se conocieron videos clave que muestran el accionar de los integrantes de la organización en la previa al hecho y al momento de la huida.

La primera grabación ubica a los delincuentes a bordo de un Chevrolet Astra bordó en una estación de servicio ubicada en la localidad de Las Flores a las 15.39. Allí, estuvieron unos minutos y compraron comida antes de ir al domicilio de los padres del extenista.

Las siguientes imágenes muestran a la banda después del golpe, cargando combustible en Ayacucho mientras escapaban hacia la Ciudad.

Estas filmaciones fueron fundamentales para la DDI de Azul y la Fiscalía N°16, que reconstruyeron el funcionamiento de la organización. El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar el vehículo utilizado en el hecho.

A partir de una infracción de tránsito registrada en la Ciudad de Buenos Aires, los investigadores llegaron hasta Ignacio Aquiles Zuñiga Cartes, ciudadano chileno con antecedentes y pedido de captura internacional.

Las autoridades argentinas detectaron que la misma lógica se había aplicado en Tandil. Después del robo, la banda se movió por distintas ciudades bonaerenses , cargó combustible en estaciones de servicio de ruta y luego intentó regresar a Buenos Aires. El Chevrolet Astra utilizado en el hecho terminó oculto en un taller mecánico porteño, donde finalmente fue secuestrado.

La causa comenzó el 15 de mayo , cuando Patricia Lucas, madre del extenista, denunció que delincuentes habían ingresado a su propiedad entre las 17 y las 19 luego de romper una ventana del living. En un principio, el botín parecía reducido: una cadena de oro, anillos, una raqueta Babolat y relojes. Sin embargo, posteriormente amplió la denuncia y detalló el faltante de dólares, perfumes importados, joyas, un Rolex y hasta medallas deportivas obtenidas por Del Potro a lo largo de su carrera.

La investigación reveló además un patrón sofisticado. Antes de cometer los robos, los integrantes realizaban tareas de inteligencia sobre las víctimas: vigilaban movimientos, analizaban horarios y utilizaban fotografías aéreas de las propiedades para estudiar accesos y posibles vías de escape. La modalidad coincidía con la utilizada por bandas que actuaron en Estados Unidos contra figuras del deporte profesional.

Según la justicia estadounidense, el grupo aprovechaba especialmente los momentos en que los atletas estaban fuera de sus casas por competencias o viajes. Así quedaron vinculados robos a estrellas como Travis Kelce , pareja de Taylor Swift, además de otros deportistas de la NBA, la NFL y las Grandes Ligas.

El modus operandi incluía el alquiler de vehículos con documentación falsa para trasladarse cientos de kilómetros sin levantar sospechas. También alquilaban habitaciones de hotel que funcionaban como bases operativas o “casas de seguridad”. La organización se dividía en células pequeñas para atacar distintos objetivos y mantener un bajo perfil.

En los asaltos buscaban artículos de fácil reventa y alto valor: relojes de lujo, joyas, dinero en efectivo, accesorios de diseñador y objetos exclusivos. En Estados Unidos, por ejemplo, quedaron registrados robos de cajas fuertes completas y bolsos de marcas premium. Incluso, una de las pruebas clave obtenidas por el FBI fueron selfies que los propios delincuentes se tomaban exhibiendo las pertenencias robadas minutos después de los golpes.

El 23 de mayo, en un operativo conjunto con la Policía Federal, dos de los principales sospechosos fueron detenidos en la terminal de Retiro cuando intentaban viajar hacia Misiones . Ambos tenían alerta roja de Interpol y eran buscados por Estados Unidos y Chile por delitos similares.

Ahora la investigación busca determinar si la organización participó en otros robos de alto perfil en la Argentina y si existía una estructura regional dedicada a detectar víctimas vinculadas al deporte y al espectáculo.

Fuente: TN