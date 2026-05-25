Karina Milei descarta un acuerdo con los Macri en la Ciudad y va por el bastión del PRO

Pese a que su vínculo con el PRO se encuentra en un pico de tensión , en La Libertad Avanza en vez de distender se muestran decididos a redoblar la apuesta. “Karina (Milei) quiere la Ciudad”, insisten cerca de la hermana del Presidente. Traducido: la orden política desde la Casa Rosada es trabajar para, en 2027, lograr desplazar a Jorge Macri de la administración porteña y quedarse con un bastión que el partido amarillo gestiona desde 2007.

En la sede de Gobierno de la calle Uspallata sostienen que para las elecciones del año que viene aún falta mucho y que Jorge Macri y su equipo están concentrados en la gestión y no en escenarios electorales.

Pero en La Libertad Avanza no disimulan que ya están en carrera. Hace apenas dos semanas, la jefa de la bancada libertaria del Senado, Patricia Bullrich, y la legisladora porteña Pilar Ramírez h icieron juntas una recorrida por el barrio de Villa Lugano, donde hablaron con comerciantes y vecinos .

Ramírez es, además de presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, un alfil clave de Karina Milei.

En la mesa política del oficialismo no descartan que de cara a las elecciones del año que viene se puedan hacer acuerdos con aliados en algunos distritos. Mencionan, por caso, Mendoza, Chaco y Entre Ríos, donde gobiernan los radicales Alfredo Cornejo , Leandro Zdero y Rogelio Frigerio (PRO), respectivamente.

“Obviamente, para avanzar el acuerdo debería contemplar que en las boletas esté el nombre de La Libertad Avanza, el color violeta y candidatos nuestros”, remarcan cerca de la secretaria General de la Presidencia.

Aunque todo es muy incipiente, algo parece asomar como definitivo en La Libertad Avanza: que esa política de acuerdos no alcanzará al PRO en la Ciudad de Buenos Aires justamente porque la hermana del Presidente ambiciona colocar a alguien propio en el distrito.

En LLA admiten que será determinante para dar pelea en 2027 como esté la economía en ese momento, pero hoy por hoy vislumbran una ventaja : que en la Ciudad hay balotaje si ningún candidato gana en la primera vuelta con más de 50% de los votos.

“Jorge Macri mide mejor que hace unos meses, pero hoy por hoy el PRO está tercero en la Ciudad. De mantenerse ese escenario, a la segunda vuelta iríamos el kirchnerismo y nosotros”, imaginan en el núcleo duro libertario.

En sintonía, interpretan que, pese a sus últimos movimientos, Mauricio Macri no será candidato a presidente el año próximo.

Algunos, incluso, leyeron las recientes jugadas del líder del PRO como una advertencia para los Milei: una señal de que si van a dar pelea en la Ciudad, él podría postularse a la presidencial para restarle votos al oficialismo.

“Tiene aroma a extorsión. Y Javier ya dio muestras suficientes de que no acepta extorsiones del PRO”, sentencian cerca de Karina.

Con Manuel Adorni , quien ganó la elección legislativa en la Ciudad el año pasado, completamente golpeado por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en LLA dicen contar con varios potenciales candidatos para competir por la Jefatura de Gobierno.

Desde Patricia Bullrich -mide bien, pero habrá que ver si la ex ministra quiere pelear por el Gobierno porteño y también si Karina Milei no prefiere otro postulante- hasta la propia Pilar Ramírez y los actuales ministros Luis Caputo , Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello .

“Todos tienen domicilio en la Ciudad”, apuntan.

Fuente: Clarín