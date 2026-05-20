LA COSTA: Denunció a quien fue su profesor de karate durante la niñez y adolescencia por abuso sexual

ZONALES





Una mujer de 32 años denunció ante la Justicia a quien fue su profesor de karate en Mar del Tuyú, acusándolo de haber cometido abusos sexuales durante el tiempo en que asistió a clases de artes marciales entre sus 8 y 18 años.





Según trascendió, la presentación judicial fue realizada recientemente y en su declaración la denunciante relató distintos episodios ocurridos a lo largo de esos años. De acuerdo a su testimonio, entre los 16 y los 18 años el hombre habría reiterado tocamientos indebidos por encima de la ropa.





Además de impulsar la denuncia penal, la mujer solicitó medidas de protección, entre ellas un botón antipánico y una restricción de acercamiento para el acusado.





Ahora será la Justicia la encargada de avanzar con la investigación y analizar el caso en el marco de la Ley 27.206, conocida como “Ley de respeto a los tiempos de la víctima”. Esta normativa establece que en hechos de abuso sexual contra menores de edad, los plazos de prescripción quedan suspendidos hasta que la víctima esté en condiciones de denunciar lo ocurrido.





La causa se encuentra en etapa inicial y se aguardan las primeras medidas judiciales en relación a la denuncia presentada.