Los descubrieron merodeando por el Parque Industrial de Neuquén, quisieron escapar y chocaron contra un poste

Una persecución policial en el Parque Industrial de Neuquén terminó este sábado a la madrugada con un auto robado que chocó contra un poste y sus ocupantes escaparon a pie.

El episodio comenzó cuando una patrulla de la Comisaría N° 20 realizaba tareas preventivas en las inmediaciones del predio automotor y fabril. Los efectivos observaron un Peugeot 208 Style blanco desplazándose de manera sospechosa por las arterias internas del parque.

Según informó el portal LM Neuquén , ante esta situación los agentes intentaron interceptar el vehículo para identificar tanto a sus ocupantes como el rodado, pero a l advertir la presencia policial, el conductor aceleró la marcha. Durante la persecución el vehículo embistió con fuerza uno de los móviles que intentaba bloquearle el paso.

La fuga terminó cuando el auto robado chocó violentamente contra un poste de cemento tras ingresar en una calle sin salida. Los ocupantes lograron escapar a pie y, pese al despliegue de un operativo cerrojo y la solicitud de refuerzos, no fueron capturados en el momento.

Los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y durante la inspección, constataron que tenía chapas patentes falsas , correspondientes a un automóvil registrado en Tres de Febrero, en Buenos Aires .

En el interior del rodado se encontraron objetos de valor cuya procedencia no pudo ser acreditada en el momento. La fiscalía investiga si el Peugeot recuperado fue el mismo que se utilizó días antes en el robo a dos departamentos y en la sustracción de una Toyota Hilux , luego hallada abandonada en el barrio Belgrano de Neuquén capital.

El procedimiento requirió la intervención coordinada de la Comisaría Quinta de Centenario y el Consejo de Seguridad Local , quienes colaboraron para garantizar el traslado seguro del vehículo y preservar las pruebas halladas. Las actuaciones se desarrollan en el marco de una causa que busca desarticular a la banda responsable de los hechos.

Efectivos de la Policía de la Ciudad frustraron semanas atrás un robo en un domicilio del barrio porteño de Villa Luro , tras detener a cuatro delincuentes, uno de ellos menor de edad, y liberar a las víctimas. El operativo, que incluyó una persecución a pie y en vehículo, terminó con el arresto de los sospechosos, que intentaron darse a la fuga, pero finalmente fueron arrestados a los pocos metros.

Fuentes policiales detallaron a Infobae que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:40 de la madrugada, en una casa ubicada sobre Acassuso al 5200 , entre Guardia Nacional y Basualdo, a tan solo una cuadra y media de la transitada avenida Rivadavia.

La intervención policial comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 10 C acudieron a la propiedad, alertados por un robo en proceso. Al llegar, los oficiales hallaron a cuatro sospechosos que bajaban por una escalera plegable de aluminio que conectaba el balcón del primer piso con la vía pública.

Los sospechosos intentaron huir en un auto de color negro, aunque la fuga fue interrumpida a pocos metros por un patrullero que bloqueó el paso y chocó en la parte trasera del auto en fuga. Luego, los asaltantes intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y aprehendidos en la intersección de Guardia Nacional y Ramón Falcón , a tan solo 100 metros del lugar del hecho.

No obstante, el quinto integrante de la banda, que oficiaba de conductor, logró escapar a bordo del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes. Los detenidos, identificados como Franco Ezequiel Reynozo, de 23 años; Valentino Catriel Abregu (21); Owen Gómez (19) y N.M.D.B. (15), quedaron a disposición judicial.

Interviene el Juzgado Nacional de Menores 4 , encabezado por Cristian Axel von Leers , con la Secretaría 12 de Sandra Menir . El juzgado ordenó la detención de los tres mayores y el traslado del menor al Instituto Inchausti .

Fuente: Infobae