Video: una mujer fue a un negocio a quejarse por la mala atención y terminó a las piñas con una empleada

Un video captado por la cámara de seguridad de un almacén de barrio en Neuquén muestra cómo una un reclamo por la atención a una clienta derivó en una pelea entre dos mujeres dentro del local. Ocurrió este lunes y generó gran repercusión en redes sociales.

Las imágenes muestran a una clienta que entró al comercio para reclamarle a la cajera por la mala atención que, según su versión, había recibido su hermana en una visita anterior.

El intercambio empezó con agravios verbales. Cuando la clienta iba a salir, la cajera le dijo algo que la hizo regresar. En ese momento, la mujer arrojó lo que había comprado contra la cabeza de la empleada , lo que desató una pelea cuerpo a cuerpo.

Las dos mujeres se golpearon, se tiraron del pelo y continuaron la agresión sin prestar atención a quienes estaban alrededor.

Un joven que compraba en el local intentó separarlas sin éxito en un primer momento. Poco después entraron otra mujer y un hombre, que lograron separar a las involucradas y llevarlas hacia sectores distintos del comercio. Durante la pelea, incluso la caja registradora terminó en el piso.

El episodio quedó documentado en su totalidad por las cámaras de seguridad del lugar y se difundió con rapidez a través de plataformas como Instagram y otras redes sociales.

Hasta el momento, no se reportaron lesiones de gravedad ni intervenciones policiales formales en el lugar.

Fuente: TN