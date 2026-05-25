Video: un hombre se hizo pasar por vendedor de medias e intentó robar el celular de una mujer en un bar

Un delincuente se hizo pasar por vendedor de medias e intentó robarle el celular a una mujer que merendaba en un bar. El intento de robo, ocurrido en Córdoba , quedó filmado por una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran que el ladrón se acercó a la mesa con la excusa de ofrecer sus productos . En cuestión de segundos, apoyó un paquete de medias sobre el teléfono de la mujer, que estaba sobre la mesa, con la intención de taparlo y retirarlo junto con la mercadería.

La maniobra fue rápida, pero no pasó desapercibida. La mujer advirtió el movimiento en el acto, lo increpó y evitó que el sospechoso concretara el robo.

Ante la reacción de la víctima, el delincuente desistió y se retiró del lugar sin lograr su objetivo, mientras otras personas que estaban en el local observaban la situación.

El episodio generó indignación en redes sociales, en las que muchos usuarios advirtieron sobre este tipo de modalidad delictiva , que consiste en distraer a la víctima y ocultar objetos de valor para sustraerlos sin ser detectados.

Fuente: TN