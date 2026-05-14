Vecinas de Recoleta denunciaron que un hombre mata gatos y los cocina para personas en situación de calle

Un grupo de vecinas de Recoleta denunció a un hombre del barrio, a quien acusan de adoptar gatos, sacrificarlos y cocinar su carne para repartirla entre personas en situación de calle.

El acusado, Adriel S. C. O. , es cocinero, tiene 27 años y es oriundo de Santa Cruz. Según los testimonios, utilizaba identidades falsas para ganarse la confianza de refugios y rescatistas, retiraba animales sanos y, en pocas horas, notificaba su muerte bajo pretextos idénticos.

Las denuncias, expuestas en Infobae al Mediodía , revelan una trama sistemática de engaños y maltrato, con al menos 16 víctimas confirmadas . Durante la transmisión, el equipo dialogó con las denunciantes y con el abogado Alexis Marrocco , quienes contaron cómo se gestó la investigación y cuál es el impacto legal y social de la causa.

“La preocupación es total. Hay un presunto asesino serial de gatos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no saben dónde está. Vivía en Microcentro, pero creen que pudo haberse fugado al sur, de donde es oriundo”, planteó Facundo Kablan al abrir el informe.

Según las denuncias, C. O. utilizaba su experiencia como cocinero y su vínculo con refugios para adoptar gatos, a quienes —según testigos— torturaba, asesinaba y, en algunos casos, filmaba para monetizar los videos en la deep web.

Testigos afirmaron que Adriel preparaba croquetas de carne y las repartía en parroquias y entre personas vulnerables. “Todavía no hay confirmación de que esas croquetas estuvieran hechas con los animales que él adoptaba y luego mataba, pero sí está la denuncia” , aclaró Kablan.

Cuatro refugios de protección animal vincularon casos similares con el mismo patrón: el acusado se contactaba para adoptar gatos, los recibía en su departamento, y a las pocas horas avisaba que habían fallecido, siempre con una explicación idéntica: el síndrome del gatito desvanecido.

Gabriela, una de las denunciantes, contó: “En mi caso, era una gata con sus bebés. Él se ofreció como tránsito y cumplía los requisitos. Cuando llegué a casa, ya me había mandado una foto de la gata muerta. No me cierra que se haya muerto de repente. Los bebés también murieron después” .

El abogado Alexis Marrocco unificó las querellas de refugios y víctimas: “Estamos investigando uno de los casos más graves de maltrato animal de la historia argentina, no solo por la cantidad de víctimas, sino por la perversidad del imputado y cómo ocultaba los hechos” .

Marrocco contabilizó al menos 16 muertes y advirtió que podrían ser muchas más. “Vamos a querellar por todos los animales fallecidos y también representamos a la madre de un menor por lesiones y coacción”.

El hecho más grave, según Marrocco, ocurrió el 16 de enero , cuando C. O. quedó al cuidado de un niño de 10 años, torturó al gato familiar delante del menor y lo agredió cuando intentó defender al animal.

El informe psicológico en la causa describe al imputado con rasgos de “personalidad narcisista, manipuladora, sádica y maquiavélica” , compatibles con la denominada Tétrada Oscura de la personalidad . Esta constelación, según la literatura clínica, se asocia con ausencia de empatía, manipulación y riesgo elevado de violencia.

El caso reabrió el debate sobre la debilidad de la legislación argentina en materia de maltrato animal. “Hoy la pena va de 15 días a un año. Robar una bicicleta es más grave que torturar un animal” , advirtió Kablan.

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Fuente: Infobae