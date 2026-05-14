Prisión preventiva para el hombre acusado de golpear y violar a su ex pareja en Pilar

Federico Balbuena , el hombre acusado de golpear y violar a su ex pareja en el partido bonaerense de Pilar , seguirá detenido mientras avanza la causa. Este jueves, la Justicia le dictó la prisión preventiva , según informaron fuentes del caso a Infobae .

La medida fue dispuesta en las últimas horas por la fiscal Marcela Semería , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Descentralizada de Pilar, y recae sobre Balbuena por dos hechos: uno por el delito de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, y otro por lesiones leves agravadas por el mismo contexto.

El empresario del rubro automotor se encuentra detenido desde el 28 de abril pasaso , siempre alojado en una comisaría. Con la prisión preventiva ya dictada, la fiscalía quedó habilitada a solicitar un cupo en una unidad carcelaria, por lo que en los próximos días deberá definirse a qué penal será trasladado .

La relación entre Balbuena y su ex comenzó en 2019. La pareja convivió durante tres años hasta separarse en noviembre de 2024 . Tras la ruptura, siguieron trabajando juntos en la agencia de autos Car Center Adjudicados, en Luján, de la que el detenido es dueño y la mujer socia.

Durante la investigación, la fiscalía reunió testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo, quienes declararon que Balbuena maltrataba y denigraba a la víctima en presencia de otros .

En los últimos días, y tras cambiar de abogado y de estrategia, Balbuena, de 34 años , había solicitado una ampliación de su indagatoria y se presentó el viernes pasado ante la fiscal. Allí relató episodios de violencia y discusiones con la denunciante, y mostró arrepentimiento por lo ocurrido .

La acusación contra Balbuena surge a partir de dos episodios. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2024 . Según la causa, aquel día la pareja mantuvo una discusión que derivó en violencia física.

Balbuena dio su versión: “Recuerdo que habíamos discutido porque me quería acompañar a hacer una verificación policial de un vehículo que había que vender. Ella se enojó porque no le permití acompañarme, pero yo lo que buscaba era respirar y no seguir discutiendo. Así que me fui hasta Capital a hacer la verificación policial”.

El hombre contó que, tras realizar el trámite, se comunicó por teléfono con la mujer, quien le dijo que estaba en el hospital a raíz de un fuerte dolor de cabeza . Ante esa situación, se subió a su auto y la pasó a buscar por el centro de salud.

El segundo hecho sucedió el 13 de mayo del año pasado , cuando Balbuena fue a la casa de su ex a buscar teléfonos y una computadora relacionada con la empresa que compartían. En ese encuentro se desató otra discusión.

“Ella me empezó a reclamar lo que siempre me reclamaba: por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella. Yo respondí que nuestra relación era tóxica, que no nos hacía bien a ninguno de los dos y que por eso lo mas conveniente era seguir separados”, declaró el imputado.

En medio del entredicho, se desató el hecho de violencia. “ Nunca quise lastimarla , yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío, pero siempre tuve la intención de que le vaya bien. Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedí disculpas por no poder amarla, peor le dije que era una buena chica, joven, y que ya se le iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida, que la vida no se acaba por una separación”.

A pesar de la violencia previa, Balbuena contó que la situación derivó en relaciones íntimas entre ambos, algo que, según el imputado, era habitual en la pareja: “En ese momento, ella me abrazó, me decía que no la dejara, y ahí hicimos el amor. Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”.

La fiscal Semería ordenó pericias psicológicas tanto al imputado como a la denunciante y espera las declaraciones de testigos propuestos por ambas partes. Mientras tanto, Balbuena seguirá detenido, a la espera de que se disponga su traslado a una unidad carcelaria.

En el expediente figura que Balbuena tiene antecedentes judiciales: al menos cuatro denuncias por estafa y otra denuncia previa por abuso sexual en una jurisdicción distinta . En enero pasado, durante un allanamiento en su domicilio, la policía secuestró dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre. La denunciante no refirió amenazas con armas de fuego.

Tras mediatizarse el caso, se conoció que otra joven que trabajó con él en una concesionaria también lo denunció por abuso sexual y amenazas.

Fuente: Infobae