“Vamos y nos olvidamos de todo”: un intendente pidió licencia para viajar al Mundial con un grupo de amigos

Subido por completo a la ola mundialista, un intendente santafesino pidió licencia para asistir al máximo torneo de fútbol , que se desarrollará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. El viaje, dijo, será para continuar con una "tradición personal" que cada cuatro años vive con un grupo de amigos.

El protagonista de la historia es Roly Santacroce , quien está a cargo del municipio de Funes, Santa Fe. La ciudad en cuestión, ubicada a 16 kilómetros de Rosario, atraviesa por estos días una particular polémica luego de que Vialidad Nacional le pidiera al gerente de un hotel local que "rompa" los arreglos que le hizo a la colectora de la autopista Rosario-Córdoba para mejorar el ingreso al lugar.

Ajeno a esa disputa , el jefe municipal confirmó que durante la primera mitad de junio dejará de lado su tarea cotidiana para no interrumpir una actividad ya tradicional para él y que le sirve para “olvidarse de todo”.

"Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales", contó en declaraciones a Cadena 3.

En la charla, mencionó que está “muy feliz” porque el Mundial le permitirá reunirse con sus amistades. Incluso, destacó que uno de sus amigos vive en Estados Unidos y los está esperando.

Según comentó, su idea es presenciar los partidos que jugará la Selección argentina en la fase de grupos -en los que se enfrentará a Argelia, Austria y Australia- e insistió en que el viaje ya estaba planificado . “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días” , reiteró.

En cuanto a las formalidades que debe seguir para ausentarse de la intendencia, Santacroce presentó el pedido de licencia ante el Concejo Deliberante . Este paso se debe a que la ausencia será superior a los cinco días e implica una salida al extranjero . Y será el titular de ese cuerpo, Carlos Olmedo, quien reemplace al mandatario municipal durante ese período. “Es lo que corresponde”, remarcó.

Nacido en Buenos Aires en 1967, según figura en su sitio web, tres décadas después se radicó en la ciudad que por estos días comanda.

"Es mi forma de ser orgullosamente santafesino, y ese amor por la ciudad me motivó a comenzar mi carrera en la actividad pública en el año 2002. Fui electo en dos oportunidades concejal y en dos oportunidades mis conciudadanos me eligieron intendente , cargo que ocupo en la actualidad", dice el texto.

Identificado con el peronismo, tras su paso por el Frente de Todos, actualmente está alineado con Provincias Unidas, el espacio de gobernadores que integra el santafesino Maximiliano Pullaro .

Más allá de la controversia entre Vialidad Nacional y el dueño de un hotel que hizo arreglos por iniciativa propia en la colectora de la autovía Rosario-Córdoba -en la que defendió al hotelero porque "puso plata para arreglar algo que tendría que hacer el Estado nacional"-, hace menos de tres meses Santacroce quedó envuelto en un conflicto judicial por la denuncia que le hizo su exesposa .

A principios de marzo, la mujer se presentó ante las autoridades policiales para denunciar a su marido por "malos tratos e intimidaciones" . En aquel momento, consigna La Capital , pidió "la urgente intervención de la Justicia para proteger la integridad psicológica" propia como la de sus hijos adolescentes.

Frente a la trascendencia del caso, el jefe comunal hizo un descargo referido al tema. Señaló que se trató de "un hecho personal" que escaló a un nivel que no esperaban.

"Ante este hecho que es de público conocimiento, quiero comentarles que estoy viviendo después de 20 años un proceso e separación con mi esposa, lo estamos solucionando en familia como corresponde por mis hijos y también por ella, que es es la persona que me acompaña en los últimos 20 años", afirmó.

Fuente: Clarín