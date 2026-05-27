Reapareció Sergio Massa con una foto en redes: tránsito intenso en su oficina de Libertador y un consejo a los intendentes para “cuidar el mango”

Después de varios meses fuera de la escena pública, Sergio Massa reapareció con dos fotos del encuentro que compartió en sus oficinas porteñas con el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini . Si bien son las únicas imágenes que trascendieron vía redes, la reunión con el dirigente comunal forma parte de una serie de encuentros que comenzaron a intensificarse en las últimas semanas, con un clima electoral que ya toma color y un consejo: "Cuidar el mango".

"Sergio recibe todas las semanas intendentes de todo el país y les pide 'no se embarquen en gastos locos y cuiden el mango y a la gente, cuiden la seguridad, la limpieza y la salud '", subrayaron a Clarín desde el entorno del referente del Frente Renovador.

Según confiaron a este diario, la reunión con Maximiliano Sciaini no se trató de un encuentro aislado sino que se intensificaron las visitas de intendentes y dirigentes peronistas a las oficinas de Avenida del Libertador al 800, en un clima político atravesado por la incipiente discusión electoral. "Por Libertador pasa todo el mundo ", graficaron.

La reunión fue difundida por el intendente de Roque Pérez, que compartió dos fotografías del encuentro con Massa y aseguró que el temario fue estrictamente local y económico. "Reunión de trabajo con Sergio Massa: seguimos gestionando más desarrollo y empleo para Roque Pérez", publicó en su cuenta de X.

Entre los asuntos que pusieron sobre la mesa están "proyectos estratégicos" para la ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires: una propuesta de cooperativismo rural, un proyecto de la empresa Biopotrece para la fabricación de prótesis médicas y hasta hubo pedido de asesoramiento para un estudio de mercado sobre qué sector de la agroindustria instalar en el Parque Industrial.

Así lo aclaró Sciaini en su perfil. En cambio, hasta este miércoles a la tarde, Massa conserva como último mensaje en sus redes sociales una publicación sobre la marcha federal universitaria del 12 de mayo, a la que él no asistió por encontrarse "engripado" pero respaldó a la distancia. Uno de los posteos anteriores sí es de una movilización a la que asistió: la del Día de la Memoria, el 24 de marzo pasado. Esa fue su última aparición pública.

Si bien la reunión con Sciaini -integrante del Frente Renovador- se efectuó entre cuatro paredes, la foto que subió el intendente marcó el pulso que viene cobrando el entorno de Massa en las últimas semanas.

Ocurre que la oficina de Libertador viene siendo escenario de encuentros con otros jefes comunales, los cuales pasaron por debajo del radar mediático. Allí, Massa sigue asumiendo una posición de "articulador" en medio de la interna peronista y reparte consejos.

" Piensen un programa de subsidios para ayudar a la gente que no puede pagar alquileres y servicios ", es una de las recomendaciones que les repite, según confiaron desde el entorno del jefe del Frente Renovador.

En medio del ajuste económico que impulsa el gobierno de Javier Milei y la reconfiguración del peronismo, las oficinas del tigrense se consolidaron como un punto de referencia donde confluyen dirigentes, intendentes y legisladores de todo el espacio, pero principalmente del Frente Renovador.

De hecho, durante la tarde de este miércoles, Massa mantuvo un encuentro en sus oficinas porteñas con concejales del partido de Lincoln junto al diputado bonaerense Alexis Guerrera , a quien en el massismo definen como "armador político y persona de íntima confianza de Massa en el interior" de la Provincia.

" Estén con la gente, gestionando eficazmente pero también escuchando y acompañando en el territorio" , es el otro consejo que reparte el excandidato presidencial durante sus encuentros, en los que también aprovecha la oportunidad para preguntarle a los dirigentes "cómo está el territorio y hacerles preguntas específicas de cada distrito".

En línea con la dinámica de encuentros que viene manteniendo, hace tres semanas Massa se reunió con dirigentes de los partidos de Carlos Tejedor , Trenque Lauquen y Nueve de Julio .

Desde el massismo defendían el silencio que venía practicando el excandidato presidencial al considerar que " todo lo que está pasando y lo que podría criticar de Milei ya lo hizo en la campaña" . Por lo cual, desde el círculo íntimo del tigrense concluyeron: " No tiene sentido que lo repitan, tuvo razón en el escenario que planteó".

En ese marco, las fuentes consultadas aseguraron que el massismo no se replegó dentro del peronismo, sino que continúa fortaleciendo su estructura en la provincia de Buenos Aires con vistas al próximo ciclo electoral. "En el último tiempo el Frente Renovador viene haciendo crecer el músculo político en la Provincia" , enfatizaron voceros del espacio, quienes describen un esquema en expansión territorial con dirigentes propios en distintas secciones.

Según estimaciones internas, el armado incluye una base amplia de posibles candidaturas locales . "Hay un listado de posibles candidatos a intendentes que deben ser más o menos entre 70 y 75", indicaron. En ese sentido, destacan que el foco está puesto en "el recambio generacional y la perspectiva política hacia adelante".

Lo cierto es que el eje de la renovación de los cuadros políticos, con especial foco en el interior productivo bonaerense, es uno de los ejes que se discuten en el entorno de Massa, ya que buscan "actores que pueden hablar desde el peronismo con sectores alejados como el campo".

"La apuesta es que los candidatos sean pibes jóvenes, profesionales . Hay en el equipo abogados, docentes, veterinarios", sentenciaron cerca del espacio, en referencia a un recambio que prioriza perfiles técnicos y nuevos liderazgos locales.

Redactora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín