Más problemas por la salida argentina de la Organización Mundial de la Salud: hubo que pagar una deuda millonaria

La salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud sigue generando costos políticos, diplomáticos y económicos. Clarín pudo saber de fuentes en el organismo bajo la órbita de las Naciones Unidas y con sede en Ginebra, que Argentina debió cancelar una deuda cercana a los 12 millones de dólares para poder completar el proceso de retiro impulsado por el gobierno de Javier Milei siguiendo otra decisión de Donald Trump, pese a las diferentes implicancias que tiene una decisión como tal en comparación con la que puede tener para los Estados Unidos que debía unos 135 millones de dólares de cuotas impagas.

Aunque en Cancillería no respondieron a las preguntas de este diario -en realidad no hay oficina de prensa- la cifra incluiría cuotas atrasadas, pagos proporcionales hasta marzo de este año e intereses por mora en dólares y francos suizos . Estados Unidos es el mayor deudor histórico de la Organización Mundial de la Salud con acumulados que han llegado hasta los 260 millones de dólares en cuotas impagas. Pero también China figura como deudor en decenas de millones.

Distintas fuentes vinculadas a la OMS señalaron que el cálculo total incluye contribuciones correspondientes a 2024 y 2025, una parte nominada en dólares y otra en francos suizos además de recargos por pagos fuera de término.

“La Argentina pagó los dos años de atraso más la parte proporcional hasta el 17 de marzo”, explicó una fuente del organismo. “Con intereses y la diferencia cambiaria, el total ronda los 12 millones de dólares”, agregó otra fuente que conoce bien el movimiento de los países latinoamericanos.

La cuestión financiera quedó expuesta en medio de una fuerte controversia internacional por la salida argentina de la OMS, una decisión que el Gobierno justificó en nombre de la “soberanía sanitaria”, pero que en Ginebra despertó críticas diplomáticas y jurídicas por el precedente que podría generar.

El canciller Pablo Quirno celebró semanas atrás la decisión adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud y afirmó que “la República Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población”. También Mario Lugones lo festejó diciendo que “durante años, la OMS avanzó con una agenda marcada por sesgos ideológicos, alejándose de la evidencia y promoviendo políticas que tuvieron consecuencias profundas. Las cuarentenas eternas son el ejemplo más claro de un enfoque que priorizó la política por sobre la ciencia”.

Sin embargo, detrás de estas declaraciones públicas, la discusión en Ginebra fue mucho más áspera. Según reveló el sitio especializado Health Policy Watch , la Asamblea Mundial de la Salud evitó reconocer formalmente la salida argentina y optó por una fórmula diplomática ambigua que dejó al país en una especie de limbo institucional.

El debate fue particularmente delicado porque la constitución de la OMS no contempla un mecanismo explícito de retiro de los Estados miembros. A diferencia de Estados Unidos —que al adherir en 1948 dejó asentado su derecho a retirarse— la Argentina no tenía una cláusula semejante.

Por eso, varios diplomáticos y expertos legales advirtieron que aceptar formalmente la salida Argentina habría creado un precedente histórico para el sistema multilateral de salud.

El gobierno paraguayo, de Santiago Peña, buscaba ayudar en la salida argentina con un frente pro salida que no apoyaban los noruegos con otro grupo. Finalmente, tras horas de negociaciones y tensiones entre delegaciones, la Asamblea adoptó una resolución de compromiso: tomó nota de la notificación argentina pero evitó validar jurídicamente el retiro. En la práctica, la OMS mantendrá abierta la puerta para una eventual reincorporación futura sin necesidad de un nuevo proceso de adhesión.

"La ONU, en ausencia de una decisión expresa de la OMS para reconocer la retirada de Argentina, probablemente continuará enumerando tanto a Argentina como a los Estados Unidos como miembros", explicó el ex asesor legal de la OMS, Gian Luca Burci, en una declaración a Health Policy Watch. El caso argentino sólo tuvo como espejo el manejo de las autoridades cuando siete naciones pertenecientes al bloque de la ex Unión Soviética quisieron salir en 1949 y 1950. Esos países finalmente reanudaron su membresía activa años después, sin navegar por un proceso formal de re-adhesión indicó la publicación exclusiva de HPW.

La comparación con la salida impulsada por Donald Trump es inevitable. De hecho, en los pasillos de la OMS muchos diplomáticos interpretan la decisión argentina como un alineamiento ideológico directo con Washington que cambiará cuando finalice este o un próximo gobierno de Milei y cambie la tendencia ideológica en este país.

La propia cronología alimenta esa lectura: el anuncio argentino llegó apenas horas después de que Trump notificara nuevamente el retiro estadounidense.

En el Gobierno rechazan esa interpretación y aseguran que la decisión responde a críticas acumuladas contra la gestión de la pandemia por parte de la OMS. Tanto el vocero presidencial Manuel Adorni como el ministro de Salud, Mario Lugones, acusaron al organismo de haber promovido “cuarentenas eternas” y de avanzar sobre la soberanía de los países, lo que en su momento argumentó el ex canciller Gerardo Werthein al iniciar el proceso de salida de la OMS. Las restricciones sanitarias aplicadas durante la pandemia fueron decididas por cada Estado nacional y no impuestas por la OMS. El propio Milei como Adorni respaldaban en 2020 las medidas de aislamiento adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández.

Pero además, en áreas oficiales vinculadas a Salud y Cancillería agregan otro argumento: sostienen que la Argentina no abandonó ni la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ni el Reglamento Sanitario Internacional, y aseguran que el país continúa cooperando “muy activamente” en mecanismos regionales y globales de vigilancia epidemiológica.

Como ejemplo mencionan el trabajo conjunto frente a los recientes brotes de hantavirus -el brote más reciente se originó en el crucero MV Hondius, el cual zarpó desde Ushuaia- y otros sistemas de monitoreo sanitario. En el oficialismo también afirman, en línea con críticas que viene formulando la administración Trump, que dentro de organismos multilaterales como la OMS existe una creciente influencia de China.

Fuentes cercanas al Gobierno incluso hablan de “mafias internas” vinculadas a laboratorios y estructuras burocráticas del organismo . “Si alguien hiciera una investigación seria sobre el presupuesto de la OMS y su falta de trazabilidad y transparencia, no sabemos con cuántos miembros se quedaría”, sostuvo una fuente oficial consultada por Clarín . “No es fácil obtener los datos, pero son de terror”, agregó.

Esas críticas coinciden además con el tono del discurso pronunciado esta semana por Quirno ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde alertó que el sistema multilateral corre el riesgo de volverse “irrelevante”.

“La Argentina aboga por una ONU más austera, eficiente y útil”, afirmó el funcionario durante una sesión convocada paradójicamente por China en el marco de su presidencia del Consejo de Seguridad.

Una de las contradicciones argentinas es que desprecian el espacio multilateral y al mismo tiempo candidatean al argentino Rafael Grossi para la secretaría general de la ONU . Y buscan utilizan los beneficios de las distintas entidades financieras. Este miércoles causó profundo desconcierto un tuit de la SIDE que informaba haber detectado embarcaciones “de zonas de riesgo” de Africa donde circula el brote de ébola y que por ello no se las dejó entrar al país. La Secretaría de Inteligencia del Estado no tiene como función esa tarea y, además, llama la atención el hecho de que la enfermedad se transmite por contacto corporal, a través de fluidos, y no por aire. Comunicó un hecho migratorio y de salud.

Las contribuciones de la OMS a la salud mundial y la que la Argentina le da la espalda son datos duros. Creó, en 1947. el primer servicio de seguimiento de enfermedades a nivel global. Y adoptó la vital clasificación internacional de enfermedades un año después. Contribuyó en 1950 a acelerar el descubrimiento de los antibióticos, y a la erradicación de la polio en 1952. Son muchos, en el 69 estableció regulaciones de salud que unificarían criterios y expandiría luego los programas de inmunización, entre muchos otros porque organizó las listas de vacunas entre otros programas. Con el HIV se actualizaron prioridades y también la buscada de la erradicación de la polio. La lista es inmensa.

Entre tanto, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quien en el Gobierno critican abiertamente pero sin hacerlo público, lamentó la decisión de la Casa Rosada. “Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria requiere universalidad y eso hará que Argentina sea menos segura”, afirmó.

Tedros también dejó abierta otra polémica sensible: el futuro vínculo argentino con la Organización Panamericana de la Salud. Aunque el Gobierno insiste en que la Argentina continúa dentro de la OPS, el titular de la OMS sostuvo que “si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS”.

Una lectura de las páginas de la OMS, más la opinión de especialistas en derecho internacional y salud pública no sólo cuestionan el argumento soberanista del Gobierno.

Esta tiene consecuencias concretas para la inserción internacional argentina en materia sanitaria. El país quedó afuera del nuevo Tratado Mundial para la Prevención de Pandemias, cuya negociación había demandado años de trabajo técnico y diplomático. Argentina fue el único país relevante del Sur Global que no acompañó el acuerdo.

La discusión se produce además en un momento especialmente sensible para la salud global, atravesado por brotes de hantavirus, alertas vinculadas al ébola y nuevos mecanismos internacionales de vigilancia epidemiológica.

Expertos advierten que abandonar la OMS no implica aislarse de los riesgos sanitarios globales, pero sí resignar capacidad de influencia en las decisiones técnicas que luego impactan sobre el comercio, las vacunas, los medicamentos y las regulaciones internacionales. Son consecuencias económicas y comerciales que no tiene Estados Unidos.

Además, legisladores nacionales consultados afirman que el Poder Ejecutivo no podía denunciar unilateralmente el tratado constitutivo de la OMS sin intervención del Congreso, ya que el Parlamento había aprobado originalmente la adhesión argentina en 1948.

Fuente: Clarín