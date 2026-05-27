Qué le dijo el príncipe William a la selección de Inglaterra de cara al Mundial 2026

La selección de Inglaterra oficializó la lista de 26 jugadores que participarán del próximo Mundial. Ubicados en el grupo “L” junto a Croacia, Ghana y Panamá , el equipo conducido por Thomas Tuchel afina los detalles para la disputa de una nueva Copa del Mundo donde será uno de los protagonistas.

A días del comienzo del Mundial, el príncipe William , reconocido fanático del Aston Villa, quien salió campeón recientemente de la Europa League , visitó la concentración de la selección para brindarle su apoyo en un momento importante donde cuerpo técnico y jugadores persiguen el mismo objetivo.

En primer lugar, el miembro de la monarquía inglesa agradeció a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico, plantel profesional y utileros por el trabajo mancomunado de cara a un evento importantísimo en materia futbolística: “Solo quería aprovechar la oportunidad para venir a ver al equipo que trabaja todos los días y darles las gracias, y desearles buena suerte a todos ustedes, que no reciben tanto reconocimiento como merecen".

“No todo el mundo llega a ver todo el trabajo que realizan, y el éxito total de los jugadores proviene de los cimientos que ustedes construyeron “, destacó el príncipe William, que compartió un grato momento con los presentes y le dio un espaldarazo a los futbolistas que vestirán la camiseta de Inglaterra.

Por último cerró con un mensaje motivacional: “Vayan, tienen mis bendicioens y mis mejores deseos, disfruten y cuídense, den lo mejor y estoy seguro que lo harán muy bien”.

El video del príncipe William llegó a X y acaparó la atención de los seguidores por la decisión que tomó el integrante de la Realeza en bajar un mensaje motivador para los jugadores y cuerpo técnico. Además, la cuenta oficial posteó cuatro imágenes donde se nota la unión del grupo de cara a un evento deportivo de suma importancia.

Previamente a este momento, Tuchel, junto a sus laderos, determinó que varios jugadores se pierdan el Mundial. Al ser una lista acotada, el orientador táctico alemán prescindió de Cole Palmer (Chelsea), Lewis Hall (Newcastle), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Phil Foden (Manchester City) , entre otros talentos que eran muy considerados y, sobre la marcha, se decidió que no formen parte de la nómina final.

“ El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo. Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía ‘No soy un ganador, soy un competidor’. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de ganar “, aseguró ante la prensa.

Por último, se refirió a Harry Kane , su referencia ineludible en el área: “Creo que puede ser un complemento muy valioso para Kane . Puede ser una presencia importante en el área. Cuando buscamos un gol, puede distraer a los demás delanteros. Tiene una presencia natural dentro del área. Es un rematador nato".

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación