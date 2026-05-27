Susto en Río Negro: una orca se acercó a un kayakista y generó momentos de tensión

Un hecho poco habitual generó sorpresa y preocupación en la costa de Río Negro durante la tarde del lunes, cuando un kayakista vivió un momento de gran tensión al advertir la veloz aproximación de una orca macho hacia su embarcación. La situación se registró en Bahía Rosas, en el Golfo San Matías, y rápidamente llamó la atención por el comportamiento del animal y el riesgo que atravesó la persona en medio del agua.

El animal, identificado por los investigadores como Pao (PTN-006), forma parte de la población de orcas de la Patagonia Norte. De acuerdo con especialistas de la organización Península Valdés Orca Research , el ruido generado por los remos al impactar contra el agua podría haber actuado como un estímulo de atracción , ya que se asemeja a los sonidos que producen los lobos marinos, una de sus presas habituales en esta zona.

El episodio fue registrado en video por una vecina de la zona y también reportado por personas que se encontraban en el lugar. Luego de analizar el material, la organización especializada sostuvo que se trató de una confusión por parte del animal . “Hoy, 25 de mayo de 2026 en horas de la tarde, el macho Pao protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes” , señalaron desde el equipo de investigación.

Cabe destacar que las orcas de esta región son reconocidas por su compleja técnica de caza, conocida como “varamiento intencional” , que consiste en impulsarse hacia la costa para capturar crías de lobos y elefantes marinos. Este comportamiento, aprendido y transmitido entre generaciones, es único en el mundo y se intensifica durante el otoño y el invierno , cuando estas especies se acercan a las costas del Golfo San Matías.

Desde Península Valdés Orca Research remarcaron que no hay antecedentes de ataques de orcas a personas en estado de libertad, sino únicamente en situaciones de cautiverio . “Imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona”, expresaron desde la organización, y aprovecharon para recordar la importancia de mantener la distancia y respetar el entorno natural de estos animales, especialmente en zonas donde su presencia es habitual.

Fuente: La Nación