Vacantes en la Justicia: la Casa Rosada accede a pedidos de los aliados para destrabar las negociaciones

En su propósito de avanzar con el tratamiento de pliegos para cubrir unas 300 vacantes en el Poder Judicial, el oficialismo buscará esta semana concretar una sesión en el Senado para darle ingreso formal al trámite de otra tanda de candidatos y a la vez cumplir con el compromiso de enviar de nominaciones de jueces, fiscales y defensores de provincias de gobernadores aliados , para reunir los votos necesarios para los posteriores debates en el recinto.

Como contó Clarín , al oficialismo le viene costando juntar las firmas para los dictámenes de los postulantes ingresados hasta el momento y que ya pasaron por la instancia de las audiencias en la comisión de Acuerdos. Senadores de espacios cercanos a La Libertad Avanza como el radicalismo, el PRO y partidos provinciales reclamaron que el Gobierno impulsaba los candidatos de su interés en el área metropolitana y no los del interior , como habían acordado en conversaciones con los mandatarios provinciales más afines.

“Está encaminado, hay que hacer un último repaso pero ya están casi listos los de las provincias. Vamos a tener los votos” , se mostró confiado este domingo un referente del oficialismo en el Senado. Según lo que adelantaron desde el ministerio de Justicia a gobernadores y legisladores aliados, el Gobierno accederá a los pedidos para cubrir vacantes en Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán , entre otros distritos. De ese modo sumaría el aval de los mandatarios radicales Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero, y los peronistas Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.

Los senadores aliados confirmaron el acuerdo, aunque esperarán a que ingresen formalmente las nominaciones al Senado. “ Si no lo hacen, no va a haber dictamen. El problema es que siempre piden algo más, incluso meten otro temas. Nosotros planteamos que se circunscriba a lo judicial, pero es una negociación permanente”, aseguró un senador del radicalismo.

“ Pasaron un listado, con parte de los compromisos. Van a ser varias etapas. Córdoba, Mendoza y Santa Fe son los que más vacantes tienen y mandaron muy poquitos. Falta bastante del Sur también. Nosotros pretendemos más, pero al menos esto destraba una primera tanda de pliegos ”, deslizó un legislador peronista alineado con un gobernador que se mueve en sintonía con la Casa Rosada.

En la comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza necesita del aval de otros bloques para reunir las firmas para los dictámenes. De los 17 miembros, tienen silla los radicales Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri, Martín Goerling (PRO), las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza, la misionera Sonia Rojas Decut, el correntino Camau Espínola y la salteña Flavia Royón.

El trámite con etapas bien diferenciadas contribuye a la negociación escalonada. Antes de las audiencias y la discusión por el dictamen, los pliegos deben ingresar formalmente al Senado en una sesión. El oficialismo procurará reunir el quórum este jueves por la tarde, con un temario que en el área judicial únicamente incluiría la prórroga de cinco años para Carlos Mahíques , padre del ministro que cumplirá 75 años en noviembre , como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Salvo que el envío de los nuevos canditados acelere la firma de los dictámenes de los postulantes que ya pasaron las audiencias, aunque en el Senado suele respetarse el plazo de siete días entre los despachos y las sesiones.

El temario de la sesión de este jueves contemplaría la autorización del pago de 171 millones de dólares a fondos buitre, el proyecto de regularización de armas, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, y convenios con Suiza y San Marino. Por cuerda separada, el día anterior y en la misma jornada por la mañana la comisión de Acuerdos tiene previsto avanzar con las audiencias de unos 30 candidatos , que se sumarían a los 47 que ya pasaron por esa instancia.

En total, el Gobierno intentará cubrir más de 300 vacantes en la Justicia. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, venía reclamando a Juan Bautista Mahíques que acelerara con los pedidos de los bloques aliados para destrabar el resto. Senadores dialoguistas rechazaron que la Casa Rosada pretendiera que entraran en la negociación otros temas como la reforma electoral, por el momento frenada por falta de apoyos para la eliminación de las PASO.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín