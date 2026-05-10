Quién es el carnicero del GBA, el pionero en hacer fortunas con los rulos del dólar oficial y con socios en el último gobierno K

Todo tiene un inicio. Alguien que ve la veta y da el primer paso. Un pionero que marca el camino. En el escándalo con ramificaciones aún desconocidas de lo que la Justicia cree podría encuadrarse en una mega estafa multimillonaria del cepo cambiario durante el último gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa , Sergio Occhiuzzo es señalado por varios protagonistas como un padre.

"Los Elias Piccirillo, Martín Migueles y Ariel Vallejos son aventureros, salieris de una trama de negocios multimillonarios financieros ligados con la política kirchnerista y massista cuyo precursor fue el 'Carniza'", sostiene ante Clarín un prominente funcionario del PJ con cargos ejecutivos en su partido del Conurbano y en la gestión provincial de Axel Kicillof.

"Carniza" Occhiuzzo es un vecino campechano y divertido de San Martín . Tiene 64 años, con dos matrimonios que no lograron cumplir el juramento de durar toda la vida. Comerciante todo terreno, arrancó con una carnicería cerca de la plaza donde está el palacio municipal. Según sospechan los investigadores judiciales, empezó a amasar una extraordinaria fortuna aún dificil de calcular, no precisamente por vender asado y achura.

A Occhiuzzo lo vinculan con el Club del Cheque. Es decir, habría usado sus locales para realizar facturas truchas de ventas que nunca hizo . La plata que aseguraba ganar en sus negocios en realidad eran, aparentemente, por el descuento de cheques. La figura legal es lavado de dinero. Esto es: alguien tiene un cheque a 60 o 90 días pero necesita dinero ahora. Ahí entraría "el carnicero" que recibe el cheque y te entrega plata descontado una comisión que puede llegar al 35%.

Por lo menos en San Martín, se ganó su lugar en la fama con rumores que lo vinculaban a este rulo financiero . Así, indican que Occhiuzzo logró expandirse comprando campos con ganado en La Pampa, donde creó empresas de hacienda que puso al mando de su hija Mariel.

En la fiscalía de Mercedes, donde ordenaron varios allanamientos en sociedades ligadas a Occhiuzzo, intuyen que su patrimonio real explotó con el cepo cambiario durante el último gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Ya con una buena cartera de clientes y contactos con la política, a la salida de la pandemia se investiga si Occhiuzzo se benefició con la SIMI, Sistema de Integración de Monitoreo de Importaciones . Para que se entienda, las SIMI de 2021 fueron las SIRA de 2022 y 2023 con Massa como super Ministro de Economía y el Matías Tombolini como Secretario de Comercio , economista extrovertido que pasó de influencer con récords de entrevistas en canales y plataformas digitales a un eclipse total mediático y personal.

Se indica que entre sus primeras grandes diferencias que Occhiuzzo habría hecho con el acceso del dólar oficial y cambiarlo al blue fue con la compra de un avión que aparentemente se trajo de Estados Unidos en 2021.

"Carniza lo pagó en 2021 a US$ 300.000 pero con sus contactos políticos del Gobierno consiguió SIMI (permisos de importación) por US$ 600.000. Es decir, sobrefacturó el doble lo que realmente le costó el avión . Parte de esa diferencia la dejó en coimas y el resto, clink caja", explica ante este diario alguien que participó del ese mismo gobierno en esas mismas fechas.

Tanto Ochiuzzo como su hija Mariel viven en uno de los barrios más exclusivos de Nordelta: el El Yatch , donde también residían Elías Piccirillo antes de quedar detenido, Martín Migueles y Francisco Hauque, hoy involucrados en una supuesta maniobra del rulo financiero con el acceso dólares oficiales y escuchas comprometedoras.

"Los políticos que armaron esto primero eligieron a Occhiuzzo, algo pasó en el medio que le soltaron la mano y ahí entraron los Piccirillo y Vallejo de la vida", afirman en el círculo rojo del PJ del GBA Norte. Incluso nombran que cerca de Occhiuzzo siempre hubo un aura de protección policial de la la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I. En no mucho tiempo quizás se conozcan algunos chats también comprometedores en ese sentido.

Hablando de vanguardia, en Nordelta a Occhiuzzo lo identifican como el supuesto inventor de la cuevas financieras que funcionan en el centro comercial del mega barrio privado creado por Eduardo Costantini. Allí, Carniza pasea en sus camionetas Toyota y le encanta organizar charlas con el economista libertario Salvador Distéfano como orador.

Para sus encuentro algo más privados, no elegiría sus oficinas sino el estacionamiento de la estación de servicio Puma, sobre todo con grandes empresarios del rubro agrícola ganadero del Mercado de Liniers.

Editor jefe de la sección Zonales

Fuente: Clarín