Video: el dramático rescate en Mar del Plata a dos deportistas que estaban en el agua durante la ciclogénesis

El feroz temporal que azotó a la Costa Atlántica bonaerense durante el fin de semana dejó imágenes impactantes, calles inundadas y destrozos en distintas ciudades. Pero uno de los episodios más dramáticos ocurrió en Mar del Plata , donde dos deportistas debieron ser rescatados en medio del mar durante el pico de la ciclogénesis.

En el momento más crítico del temporal, dos hombres decidieron salir al mar con tablas tipo parawing y quedaron a la deriva por las condiciones extremas del viento y el oleaje . Según informaron fuentes oficiales, habían desoído las advertencias emitidas por los organismos de seguridad y navegación.

El operativo de rescate comenzó cuando un empleado de un club náutico alertó al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local de que los deportistas no podían regresar a la orilla.

De inmediato, la Prefectura Naval activó el protocolo de emergencia y desplegó una embarcación semirrígida junto con patrulleros terrestres para seguir el movimiento desde la costa.

Tras varios minutos de tensión, los hombres, de 47 y 53 años, lograron ser rescatados con vida. Ambos se encontraban en buen estado de salud y no necesitaron asistencia médica, pese a las peligrosas condiciones en las que quedaron atrapados.

El riesgo, sin embargo, no terminó ahí. Luego de concretar el rescate, el personal de la fuerza debió regresar navegando en medio de fuertes ráfagas y un intenso oleaje, en un contexto climático que seguía siendo extremadamente adverso.

Por ese motivo, las autoridades decidieron denunciar a los dos deportistas por haber incumplido las restricciones de navegación vigentes y por exponer tanto sus propias vidas como la de los rescatistas que participaron del operativo.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Mar del Plata, y el fiscal dispuso tomar declaración a ambos hombres y elevar las actuaciones correspondientes.

Pese a las advertencias oficiales y al fuerte temporal, durante el fin de semana también se observaron surfistas que ingresaron al mar con olas de más de tres metros, en una postal que reflejó la peligrosidad de las condiciones climáticas que afectaron a toda la región costera bonaerense.

Fuente: TN