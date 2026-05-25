Una testigo reveló cómo fue el momento previo al choque en el que murió una familia en San Vicente

“Nos pasó a unos 180 km/h. Nos podría haber tocado a nosotros” . Así decribió una testigo la velocidad a la que circulaba la camioneta que chocó el sábado con el auto en el que viajaban los integrantes de una familia.

Como consecuencia del impacto, ocurrido en la Ruta 6, en la localidad bonaerense de San Vicente , murieron los cinco ocupantes del auto y el conductor de la Amarok quedó detenido.

La Justicia ahora aguarda los resultados del test de alcoholemia al principal acusado, mientras intenta esclarecer las causas del acccidente. En ese sentido, una de las testigos Micaela Cramer contó a TN que la camioneta los sobrepasó a altísima velocidad minutos antes de la tragedia.

Poco después, la mujer llegó a la escena y se encontró con un panorama devastador. El Peugeot 207 en el que viajaban las víctimas había quedado completamente destruido. “Cuando me acerqué, ya se veía que no había nadie con vida”, contó en diálogo con TN .

En medio de la desesperación, detectó un detalle que la impactó. “Prendí la linterna del celular y ahí me di cuenta de que había un bebé” , recordó. Su marido, junto a un bombero que estaba de civil, rompieron el parabrisas para rescatarlo. Según su testimonio, cuando lograron sacarlo aún tenía signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital de San Vicente.

En paralelo, el conductor de la Amarok permanecía a unos metros del lugar. “No quería mirar, se quedó sentado en el pasto”, relató. También indicó que otro automovilista comentó que el joven “venía de una fiesta”, un dato que es analizado por los investigadores.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la camioneta, conducida por Leandro Panetta, un joven de 28 años de Quilmes, embistió al Peugeot 207 en el que viajaba la familia. El impacto ocurrió minutos después de las 23, en dirección a Cañuelas.

Después el choque, personal policial y de emergencias confirmó la muerte de los cinco ocupantes del auto. La conductora era Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y vecina de Guernica. Junto a ella viajaban Juan Aníbal López Rodríguez, de 29, y Ninfa Ester Cabañas, de 49. También iban dos menores: Maicol Benítez , un bebé de dos meses, y Brailin Beatriz Sanabria Benítez, una nena de 7.

Panetta fue trasladado al hospital local, donde se le realizaron estudios para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol. Permanece detenido mientras se esperan los resultados, que serán clave para la causa caratulada como homicidio culposo.

Fuente: TN