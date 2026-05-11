Una pelea vecinal terminó con un hombre en terapia intensiva tras un ataque con un machete

Un hombre de 55 años quedó internado en terapia intensiva en estado delicado tras ser atacado con un machete durante una pelea con un vecino en el barrio Villa Rivadavia, al sur de la ciudad de Córdoba .

La agresión se produjo el sábado por la tarde en calle Coral al 7700, donde la Policía acudió luego de un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre un enfrentamiento en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al herido, quien señaló que la discusión con otro hombre derivó en el ataque con el arma blanca.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde le diagnosticaron un traumatismo de cráneo y una herida profunda en el cuero cabelludo .

Sin embargo, ante la gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación al Hospital San Roque, donde permanece internado en terapia intensiva bajo seguimiento.

En el mismo episodio resultó lesionado otro hombre, de 43 años , quien llegó por sus propios medios al Hospital de Urgencias. Allí los profesionales constataron que presentaba un traumatismo cerrado de tórax y quedó en observación.

En la escena, la Policía secuestró un machete con mango de madera y un caño metálico que habrían sido utilizados en la pelea. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Hace poco menos de dos semanas, un hombre fue atacado a machetazos y perdió el dedo índice cuando un grupo de ladrones entró a robar a su casa de Granadero Baigorria, en Rosario. En el mismo hecho también golpearon a su madre, una mujer de 84 años no vidente.

La víctima, identificada como Claudio, intentó a los golpes evitar que el ladrón se llevara sus cosas. Entonces, el agresor respondió con un machete, con el que le provocó una herida en la cabeza y otra en la mano derecha que derivó en la pérdida de la falange.

Si bien los atacantes huyeron, al día siguiente detuvieron a dos personas en la zona del monte de eucaliptos de la empresa Celulosa Argentina, situado en el límite entre Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. Ambos habían quedado grabados en los videos de las cámaras de seguridad de la zona.

Fuente: Clarín