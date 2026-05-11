Crece el consumo de la “pastilla del día después” y aseguran que cada vez es más eficaz

En Argentina, la (mal) llamada “pastilla del día después” es cada vez más conocida, pero todavía arrastra desinformación y desigualdades en el acceso . Especialistas aseguran que son productos cada vez más eficaces, y los datos del mercado farmacéutico muestran un crecimiento sostenido en su uso. Se estima que se consume alrededor de un millón y medio de pastillas al año.

"Si bien la tendencia histórica muestra un aumento , en Argentina no tenemos un registro nacional único que mida todo el consumo de anticoncepción de emergencia ya que no contamos con una estadística oficial nacional completa que integre ventas en farmacias más las dispensas gratuitas en hospitales y centros de salud", advierte Lorena Bozza, presidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA).

"Lo que sabemos, es referido a los datos del mercado farmacéutico. Su utilización tuvo un pico en 2023, luego un descenso en 2024 y 2025 y una leve recuperación en 2026. Cabe aclarar que estos datos subestiman el acceso total , porque no incluye necesariamente todo lo que se entrega gratuitamente en el sistema público, agrega Bozza.

La presidenta de AMAdA subraya que la anticoncepción de emergencia “está instalada, pero aún hay brechas de información”. Parte de esa brecha empieza por el nombre. “ Es preferible evitar ‘pastilla del día después’ porque puede llevar a pensar que hay que esperar o que solo sirve ese día”, explica.

Y asegura: "En realidad, debe tomarse lo antes posible tras una relación sin protección, una falla del método o una situación de violencia sexual. Y la ventana de uso antes, con el Levonorgestrel, era de tres días. Ahora, con la llegada a la Argentina del ulipristal es de hasta cinco días , pero cuanto antes se utilice, mayor es su eficacia, en todos los métodos de anticoncepción de emergencia".

Bozza insiste en que se deben desmontar los mitos persistentes sobre la pastilla: “No es abortiva, actúa principalmente retrasando o inhibiendo la ovulación. No interrumpe un embarazo ya implantado ni daña un embrión en desarrollo. Esto no es una opinión: es el mecanismo de acción farmacológico documentado, avalado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, la agencia federal de Estados Unidos encargada de proteger la salud pública) y ahora también por el Consenso Científico de AMAdA publicado este año".

Según la especialista, las pastillas pueden utilizarse cada vez que haya una situación de emergencia , incluso pueden volver a usarse dentro de un mismo ciclo. "Lo que sí debemos tener en cuenta y explicar es que no está pensada como método anticonceptivo habitual , porque existen métodos más eficaces para uso continuo", subraya.

Y agrega: "Los métodos de Anticoncepción de Emergencia no hacen mal al cuerpo de las mujeres. Si bien pueden producir efectos adversos, suelen ser leves y autolimitados. Además, como es de dosis única y no implica una carga hormonal sostenida, puede ser usado por mujeres que no pueden tomar anticonceptivos o durante la lactancia" .

Desde AMADA afirman que la anticoncepción de emergencia no altera la capacidad reproductiva, ni la fertilidad futura de las mujeres. "Después de usar anticoncepción de emergencia, la fertilidad se recupera rápidamente ya que no tiene impacto a largo plazo. Hay evidencia científica que respalda eso, estudios de la OMS, de la Agencia Europea de Medicamentos y de la FDA", asegura Bozza.

Si bien en Argentina su uso está instalado hace muchos años, todavía hay brechas de información. "Muchas personas saben que existe la anticoncepción de emergencia, pero no siempre saben cómo actúa, cuándo tomarla, que no es abortiva, que no protege contra infecciones de transmisión sexual o que puede solicitarse gratuitamente en el sistema público ", detalla la especialista.

Existe en el país un marco normativo que reconoce la anticoncepción de emergencia como parte de las políticas de salud sexual y salud reproductiva. Desde 2023, el levonorgestrel 1,5 mg es de venta libre en farmacias, sin receta . Además, se entrega gratuitamente en hospitales y centros de salud.

"Ahora, la novedad es la llegada del Ulipristal, una píldora de dosis única que es de venta bajo receta, con una mayor eficacia y ventana de uso, cinco días ", agrega. Desde AMADA recomiendan tener la pastilla disponible para emergencias , pero no para reemplazar el método anticonceptivo habitual.

"La anticoncepción de emergencia está incluida en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS para prevenir embarazos no intencionales tras una relación sexual sin protección", recuerda María Elisa Moltoni, médica ginecóloga, integrante del Staff de Ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires y ex presidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA).

Pero agrega: "La anticoncepción de emergencia no funciona sola: necesita estar respaldada por políticas concretas de educación sexual integral y acceso garantizado a métodos anticonceptivos".

Moltoni asegura que si bien el uso de la anticoncepción de emergencias es transversal a todas las edades reproductivas , es más frecuente en adolescentes y jóvenes. Y aclara: "Es frecuente a su vez la no utilización de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales, por lo tanto, muchas mujeres o parejas requieren del uso de anticoncepción de emergencia. Lamentablemente, su existencia es menos difundida de lo que desearíamos ".

"Sabemos que la ESI (Educación Sexual Integral) es justamente un programa integral que abarca mucho más que anticoncepción. Pero dentro de lo que se enseña de anticoncepción, por supuesto que el anticonceptivo de emergencia debería formar parte de esta información" , opina.

"El acetato de ulipristal es una opción segura para las distintas etapas y situaciones de la vida. Puede utilizarse tanto en adolescentes como en mujeres adultas , sin restricción por edad", explica Lía Arribas, médica ginecóloga, jefa de la Sección Salud Reproductiva del Hospital Rivadavia y ex presidenta de AMAdA.

"Mientras una mujer siga ovulando, aunque sea de manera irregular, puede embarazarse. En la perimenopausia los ciclos pueden ser impredecibles, y por eso la anticoncepción sigue siendo necesaria hasta confirmar la menopausia . Las indicaciones son las mismas que en otras etapas de la vida: relación sin protección, una falla del método o una situación de violencia sexual", detalla.

"Hoy contamos con métodos de anticoncepción de emergencia más cómodos y más eficaces en situaciones donde antes teníamos más margen de falla -explica Arribas-. A fines de los 70 se utilizaba el llamado método de Yuzpe, que consistía en usar anticonceptivos combinados en dosis altas y en dos tomas. Era menos eficaz y generaba más efectos adversos, especialmente náuseas y vómitos. Luego se incorporó el levonorgestrel, primero en dos tomas de 0,75 mg y posteriormente en dosis única de 1,5 mg. Esto simplificó el uso, mejoró la adherencia, riesgos de olvidos y redujo los efectos adversos".

"Y ahora llega a la Argentina el acetato de ulipristal, algo que los médicos estábamos esperando. Es un método que se utiliza desde hace años en Europa y Estados Unidos y ahora estará disponible en nuestro país. Es un avance muy importante porque es una píldora de dosis única, que amplía la ventana de uso a 5 días después de la relación sexual no protegida, especialmente en momentos cercanos a la ovulación, donde el levonorgestrel puede ser menos efectivo", concluye.

Editora de Género

Fuente: Clarín