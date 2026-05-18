Una pelea de tránsito terminó con un conductor atacando a palazos un colectivo en Constitución: “¡Nos llenaste de vidrios!”

Un hombre atacó a palazos un colectivo de la línea 60 tras un altercado de tránsito que protagonizaron ambos. El agresor, de nacionalidad venezolana, fue detenido ante los insultos de los pasajeros .

El episodio ocurrió cerca de la estación Constitución el sábado por la mañana y quedó registrado en video por pasajeros de la unidad, detenida sobre un costado de la calle tras el comienzo del incidente, del que no trascendieron detalles.

Las imágenes muestran al hombre que se acerca raudamente hacia el colectivo con un palo y golpea una ventana lateral del móvil. Cuatro golpes en total muestra el registro, mientras dentro del vehículo, los testigos y víctimas de los vidrios que volaron lo insultan y le reclaman que deje de hacerlo.

El video dura poco más de un minuto y refleja la tensión, enojo y asombro que se vive dentro del colectivo. "¿Qué te pasa, hijo de puta?", le grita una mujer al agresor. Se llegan a ver ventanas rotas y al hombre regresando a su auto, frenado a pocos metros del 60.

Las imágenes, dadas a conocer por Periodismo Móvil, muestran luego al hombre, ya sin su objeto contundente, de frente a su auto y con dos policías que lo acorralan a sus espaldas. Efectivos de la fuerza de seguridad porteña intervinieron en el lugar y finalmente lo detuvieron.

Según el sitio que reportó el hecho, las autoridades constataron que la situación del conductor era irregular, ya que circulaba con el registro de conducir vencido y el automóvil no tenía seguro.

El hombre intenta en el video dar sus argumentos y ante esto, los reclamos e insultos de pasajeros que se bajaron del colectivo y se acercaron adonde el agresor era detenido aumentaron.

Al ser arrestado, el hombre intentó justificarse ante los oficiales y cuestionó: "¿Qué querés, que me deje chocar?" .

Lejos de comprender su posición le respondieron: "¡Vos lo encerraste! Le venís a romper el colectivo y estábamos nosotros adentro".

"¡Nos llenaste de vidrios, enfermo!" , le recriminaron mientras era subido al patrullero.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y no se registraron heridos. El colectivo, por su parte, fue filmado por los mismos pasajeros y en las imágenes se observan abolladuras y vidrios rotos por doquier.

Fuente: Clarín