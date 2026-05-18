Robaron a caballo un kiosko en Miramar y se fueron al galope

El kiosko ocupa una esquina completa. Una de las cuatro de la intersección de la 21 y la 36, zona algo alejada del centro de Miramar . Allí, el sábado a la noche, dos delincuentes montados a caballo robaron el comercio y se fueron al galope con la mercadería que eligieron cuidadosamente.

La escena quedó grabada por cámaras de seguridad, que registraron cómo, en pocos segundos, dos delincuentes ingresan al local, encienden las luces y eligen qué llevarse. Uno desde adentro y el otro afuera, montando su caballo, roban sin oposición alguna el lugar .

La insólita escena fue registrada por las cámaras de seguridad y el video se hizo viral en redes sociales, tras lo cual los vecinos expresaron su preocupación por el nivel de inseguridad en dicha ciudad costera , cabecera del partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires.

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la esquina de 21 y 36, en la continuidad de la peatonal el centro de la ciudad. A pocas cuadras de allí, si bien es temporada baja, se encuentra la zona más transitada de la ciudad ubicada a 45 kilómetros al sur de Mar del Plata.

Según el registro de las cámaras, e l robo ocurrió a las seis y media de la mañana .

Vecinos destacaron que el hecho ocurrió en una zona comercial y denunciaron que, hasta el momento, las autoridades no identificaron a los responsables. Según TN, un vecino señaló que uno de los autores sería la misma persona que, tiempo atrás, habría protagonizado otro robo en el predio de Punto Limpio. “Saben quién es y sigue afanando” , escribió en un medio local.

“Miramar, tierra de nadie” , escribió otro vecino. “Se ven clarito, no les importa nada”, comentó un usuario, mientras que otros calificaron la situación como una auténtica “tomada de pelo”, manifestó otro, de acuerdo a lo publicado por Ahora Mar del Plata.

Fuente: Clarín