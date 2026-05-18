Tiene 32 años y no para de robar: el ladrón de la puerta giratoria

Alberto Gabriel Isasi tiene 32 años y es del barrio Cildañez, un asentamiento del barrio de Parque Avellaneda , al sur de la Ciudad, lindero a la autopista Dellepiane. Allí todos saben de sus recurrentes problemas con la ley, porque no puede parar de robar.

Y en las últimas horas volvió a ser noticia, ya que lo detuvieron luego de que le manoteara el teléfono celular al conductor de un auto gris que estaba detenido en el semáforo en la esquina de Escalada (que divide los barrios de Parque Avellaneda y Villa Lugano) y Dellepiane, muy cerca de donde él vive.

Isasi quedó filmado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad , que finalmente lo detuvo minutos más tarde.

Cuando revisaron sus antecedentes, el prontuario era extenso y variado: 16 hechos de hurto, robo, encubrimiento, daño agravado, tenencia de estupefacientes y tentativa de robo.

Según fuentes policiales, Isasi registra cinco condenas por robo en grado de tentativa (2017, 2021 y 2022), encubrimiento agravado y robo (2020) y daño agravado en bienes públicos y evasión (2023).

En su prontuario figuran causas por robo (2020, 2021 y 2026), daño agravado (2023), robo agravado por el uso de arma (2023), tentativa de robo (2022), encubrimiento agravado (2019), tenencia de estupefacientes para consumo personal (2022 y 2023), desobediencia a cargas procesales (2022) y resistencia o desobediencia a la autoridad, amenazas y lesiones (2020 y 2021).

El arresto del ladrón estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 8 de la fuerza de seguridad porteña y se concretó en la esquina de Escalada y Zuviría, en Parque Avellaneda.

Al menos hasta el mediodía de este lunes, según pudo saber Clarín , seguía detenido, aunque no se descarta que, una vez más, la Justicia ordene su excarcelación a pesar de su prontuario.

"Durante el cacheo preventivo, se descubrió que el imputado llevaba entre sus prendas un celular que no pudo desbloquear y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 dispuso su detención", informó la Policía de la Ciudad.

Fuente: Clarín