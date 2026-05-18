Ni a las 10 ni a las 17: a qué hora hay que abrir las ventanas de la casa, según el Feng Shui

Abrir las ventanas después de despertarse es algo común entre las personas. Sin embargo, el Feng Shui sostiene que existe un horario específico para renovar el ambiente y atraer bienestar .

Esta antigua filosofía china que da consejos para mejorar la energía de la casa explica que el mejor horario para abrir las ventanas y potenciar la circulación de la energía positiva es por la mañana .

De acuerdo con el Feng Shui, las ventanas deben abrirse entre las 6 y las 9 de la mañana . En esa franja horaria ingresa luz natural, aire fresco y se libera la energía acumulada durante la noche.

Según esta práctica milenaria, el aire estancado puede afectar el ánimo , generar sensación de cansancio e influir en el descanso . Por eso, ventilar temprano ayuda a “despertar” la casa y renovar el flujo energético. Además, los especialistas recomiendan:

Dentro del Feng Shui, la mañana representa el comienzo de un nuevo ciclo . Por eso, abrir las ventanas temprano simboliza dejar atrás la energía vieja y permitir el ingreso de nuevas oportunidades. También se cree que:

Incluso algunos expertos sugieren abrir primero las ventanas orientadas hacia el este , ya que están asociadas con la salida del sol y la renovación energética.

Así como hay un momento ideal, también existen horarios menos recomendados para ventilar la casa. Esta antigua filosofía china desaconseja:

Esto se debe a que esas condiciones suelen relacionarse con una energía más pesada o inestable dentro del hogar.

La recomendación es generar circulación real de aire y evitar que la casa permanezca cerrada durante días, en especial en invierno.

Fuente: TN