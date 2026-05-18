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Ni a las 10 ni a las 17: a qué hora hay que abrir las ventanas de la casa, según el Feng Shui

Redacción CNM mayo 18, 2026

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Abrir las ventanas después de despertarse es algo común entre las personas. Sin embargo, el Feng Shui sostiene que existe un horario específico para renovar el ambiente y atraer bienestar .

Esta antigua filosofía china que da consejos para mejorar la energía de la casa explica que el mejor horario para abrir las ventanas y potenciar la circulación de la energía positiva es por la mañana .

De acuerdo con el Feng Shui, las ventanas deben abrirse entre las 6 y las 9 de la mañana . En esa franja horaria ingresa luz natural, aire fresco y se libera la energía acumulada durante la noche.

Según esta práctica milenaria, el aire estancado puede afectar el ánimo , generar sensación de cansancio e influir en el descanso . Por eso, ventilar temprano ayuda a “despertar” la casa y renovar el flujo energético. Además, los especialistas recomiendan:

Dentro del Feng Shui, la mañana representa el comienzo de un nuevo ciclo . Por eso, abrir las ventanas temprano simboliza dejar atrás la energía vieja y permitir el ingreso de nuevas oportunidades. También se cree que:

Incluso algunos expertos sugieren abrir primero las ventanas orientadas hacia el este , ya que están asociadas con la salida del sol y la renovación energética.

Así como hay un momento ideal, también existen horarios menos recomendados para ventilar la casa. Esta antigua filosofía china desaconseja:

Esto se debe a que esas condiciones suelen relacionarse con una energía más pesada o inestable dentro del hogar.

La recomendación es generar circulación real de aire y evitar que la casa permanezca cerrada durante días, en especial en invierno.

Fuente: TN


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